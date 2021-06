El Conjuro: Los 5 aterradores cortos del universo de la famosa saga.

El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo se estrenó con éxito entre todos los fanáticos del género de terror. De nueva cuenta, la pareja de investigadores Ed y Lorraine Warren, siguieron el caso de un hombre que realizó un asesinato poseído por el diablo.

Lo cierto es que la trilogía de El Conjuro tiene fanáticos en todo el mundo. En el 2017, Warner Bros Pictures lanzó un concurso para millones de cinéfilos y amantes de las películas de suspenso.

La convocatoria invitó a múltiples cinéfilos a crear cortometrajes contiguos a El Conjuro. Millones de personas y amantes del terror no lo pensaron dos veces, ya que enviaron sus creaciones inspiradas en los personajes de la saga.

Te puede interesar: ‘El Conjuro 3': Este es el orden correcto para ver la famosa saga.

La dinámica fue un éxito, pues se recibieron cortometrajes de todo el mundo. Francia, Brasil, Colombia, Canadá, Italia y hasta México estuvieron presentes en el concurso que seleccionó a los mejores proyectos.

Tras analizar muy bien cada proyecto, se dieron a conocer los siguientes ganadores: The Confession, Blund’s Lullaby, The Nurse, Innocent Souls y What’s Wrong with Mom, este último hecho en México por Raúl Bribiesca.

Los ganadores tuvieron la oportunidad de incluir sus cortos en el universo de El Conjuro, visitaron los estudios de Warner y hasta se encontraron con el director David F. Sandberg. Sin duda, un momento que se llevaron por siempre en la memoria.

¿Quién fue el mexicano que sorprendió al mundo con su corto inspirado en ‘El Conjuro’?

Desde México, Raúl Bribiesca compitió con What’s Wrong with Mom, ganándose el reconocimiento del público latinoamericano.

Recordemos que, el director de cine mexicano, destaca por su gran trabajo en el mundo cinematográfico, donde ha creado 28 cortometrajes de ficción y recibido reconocimientos nacionales e internacionales.

Fue nominado como Mejor director en el festival número 48 Hour Film Project México de 2018 y ganó el premio Feratum.

Además, destaca por ser parte de de las series 7 Sombras y Misandria, proyectos de ficción que se dieron a conocer por importantes plataformas streaming.

También te puede interesar: Datos escalofriantes de ‘El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo’.

What’s wrong with mom? / Award Winner / Horror Short Film

The Nurse - Annabelle Creation Contest Winner

The Confession - Horror Short Film [#myannabellecreation CONTEST WINNER]

Blund’s Lullaby