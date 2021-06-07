Datos escalofriantes de ‘El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo’.

Las historias que nos ha presentado El Conjuro, se han convertido en las favoritas del público, pues conocer a Ed y Lauren Warren, ponen a todos en alerta. Con el estreno de El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo, se muestra un capítulo más dentro de la vida de estos expertos de lo paranormal.

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Una terrorífica historia real

El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo muestra las portadas de los periódicos de la época en que sucedió el famoso caso en Estados Unidos. En esta ocasión, la historia se centra en el primer juicio por asesinato en el que se propuso la posesión demoníaca como defensa legal.

Este terrorífico caso fue uno de los motivos principales de escritores y productores para comenzar la cinta, con el objetivo de mostrar cómo Ed y Lorraine arriesgaron su vida para demostrar la inocencia del acusado y así confirmar que el mal existe.

Para poder dar una entrega espectacular, Arne Cheyenne Johnson y Johnson-McGoldrick investigaron por medio de revistas y diarios, encontrándose con fuertes e impresionantes declaraciones de los testigos en el juicio.

La bendición para cuidar la producción

Después de varias películas filmadas enfocándose en el mundo paranormal, la producción decidió bendecir para sentirse aliviada o respaldada por algún tipo de fuerza divina. En esta ceremonia, se invitó a todo el equipo, para que de esta forma no sufran algún tipo de percance extraño al realizar una película de terror.

Un asesino poseído

Ruairi O’Connor dio vida a Arne Johnson, el joven poseído por el diablo que comete un delito sin tener control de sí mismo. Tras este gran reto, el actor sabía que durante buena parte del rodaje viviría una pesadilla fílmica.

El Conjuro, una historia de amor

Muchas suposiciones giran en torno a Vera Farmiga sobre la franquicia de El Conjuro, pues asegura que Lorraine y Ed Warren tienen una profunda historia de amor que se expone bajo un halo de terror.

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