‘El Conjuro 3': Este es el orden correcto para ver la famosa saga.

Hace unos días se estrenó El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo, una de las películas más esperadas de este año. Por ello, en esta ocasión, te presentaremos el orden adecuado para ver las terroríficas historias de Ed y Lorraine Warren.

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El Conjuro

La película que fue el origen de toda la historia de terror. Vera Farmiga y Patrick Wilson protagonizaron en el año 2013 El Conjuro como Lorraine y Ed Warren, dos investigadores paranormales que siempre grababan todo sobre los casos en los que participaban.

Tras cada caso que resolvían o participaban, decidieron convertir su casa en un museo que aún existe con los objetos malditos, que fueron recolectando con el paso de los años.

Annabelle

Su estreno sucedió en 2014 y la película sirvió como una precuela de El Conjuro y exploró la primera experiencia de los Warren con la muñeca.

Un culto y un demonio aterrorizan a varias familias, aunque esta no sería la primera vez que Annabelle tuviera un lugar en sus vidas. Además, la versión que llegó a la pantalla grande, mostraba a la muñeca como una figura de estilo victoriano con una cara de porcelana.

El conjuro 2

Para esta entrega, la terrorífica historia hizo que los fanáticos regresaran a Londres en la década de 1970. En el 2016 las pantallas recordaron a los Warren cuando fueron a investigar el poltergeist de Enfield. Una madre desesperada le pide ayuda a esta pareja para que ayude a su familia a lidiar con una entidad que está aterrorizando a sus hijas pequeñas.

Annabelle: Creación

En esta ocasión, los Warren nos muestran al fabricante de muñecas Samuel Mullins y su esposa Esther. Esta pareja tenía una hija fallecida cuyo espíritu posee a la muñeca.

La película tuvo su estreno en 2017, abordando un viaje sobre los estragos que causa la muñeca demoníaca cuando los Mullins acogen a unos huérfanos y una monja.

La monja

Para el año 2018, salió a la luz esta cinta que tiene vínculos con el demonio Valak de El Conjuro 2. Esta historia tiene lugar en 1952 en Rumanía. La historia desarrolla la idea de cómo el demonio cruzó por primera vez a este reino y todo el mal que hizo durante siglos.

Annabelle llega a casa

Esta película se encargó de poner a toda la familia Warren en el centro de la historia. Tuvo su estreno en 2019, se trata nuevamente de la muñeca satánica que, esta vez, ataca directamente a los Warren después de que la recogen en una investigación y la encierran, tras concluir el caso.

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo

Ahora combina una historia real de un homicidio en la década de 1980, mezclado con un toque de brujería, ya que en aquella época se decía que tenía que ver con el ocultismo y el satanismo.

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Esta nueva aventura de los Warren se adentra en el caso criminal de la vida real de Arne Johnson y su afirmación de posesión demoníaca como estrategia de defensa ante la corte. Si bien el caso de Johnson y la participación de los Warren es real, el elemento de brujería fue añadido para darle un toque a la cinta.

