Coraline y la Puerta Secreta: ¿es una historia real?

Coraline y la Puerta Secreta ha sido una de las películas que marcó a miles de niños e incluso adultos cuando se trata de hablar de filmes que causan terror o mínimamente incomodidad, pues desde su estreno en 2009 las teorías y análisis respecto a esta historia de Neil Gaiman no han parado, pero algo que ha sorprendido a muchos es que hace poco se reveló la historia real que inspiró al autor de esta oscura historia.

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¿Cuál es la historia real de Coraline y la Puerta Secreta?

Un niño vivía en un pueblo casi olvidado que se ubica en Reino Unido, se llevaba bien con la mayoría de la gente que convivían con él en el mismo espacio-tiempo, sin embargo, la tranquilidad aparente de la que todo mundo gozaba tomó un giro grande cuando ese niño fue uno de los que descubrió una verdad contada a medias en cada calle del pueblo en Hampshire.

Y es que en una casa que parecía deteriorarse más y más conforme los minutos avanzaban, vivía una anciana de nombre Coraline junto a su nieta, ellas dos eran las únicas que habitan en un espacio que, desde afuera, aparentaba una grandesa casi terrorífica; pero lo más extraño de todo esto es que nadie, ni siquiera ese niño, había sido capaz de ver alguna vez a la nieta de Coraline, la seguridad de su existencia se limitaba simplemente a ver a una infante correr de un lado a otro a través de la sombra reflejada en sus cortinas, o escuchando a lo lejos risas de lo que parecía ser una niña de pequeña edad, por lo que apodaron a Coraline como "La Mala Madre", al mantener recluida a aquella niña.

Los rumores entorno a Coraline y su nieta eran muchos, y uno de ellos era el más popular, pues decían que la nieta de la anciana había sufrido un terrible accidente en un incendio y terminó quemada de gran parte de su cuerpo, incluido su rostro, razón por la cual su abuela no la dejaba salir, pues no quería que su nieta fuera víctima de las risas de niños y adultos.

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Pero la curiosidad era tanta que ese niño se reunió con algunos amigos para armar un plan y así desenmascarar la historia real de Coraline, así que juntos aguardaron el tiempo suficiente como para ver a la anciana salir de casa, y al ver la oportunidad no dudaron ni un segundo y se escabulleron dentro de esa oscura casa, hasta que encontraron una habitación al final del pasillo de la segunda planta, habitación que estaba decorada como si ahí durmiera un bebé, no una niña capaz de caminar y hablar.

Entonces el niño y sus amigos tomaron el valor suficiente para entrar, casi a hurtadillas, a ese cuarto y asomarse a la pequeña cuna que parecía tener encima el bulto cubierto de un recién nacido, pero cuando le quitaron la manta no pudieron creer lo que ahí descansaba, pues se trataba de los restos quemados de una pequeña que en lugar de ojos tenía botones y en lugar de boca una sutura.

Esa es la historia que Neil Gaiman escuchaba cuando era niño, pues se trata de una leyenda contada de boca en boca en su pueblo natal de Reino Unido, por lo que no pudo evitar tomar a "La Mala Madre" como ejemplo para crear Coraline, una de las historias más escalofriantes que se han contado en el mundo de la animación.

¿Dónde ver Coraline y la Puerta Secreta 2023 México?

Este 15 de octubre no te pierdas Coraline y la Puerta Secreta solo por la pantalla de Azteca 7, antes del Estreno Platinum de Los Locos Addams 1 y 2.