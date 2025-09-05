inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Series A7
Nota

¡El videojuego Life Is Strange tendrá una serie live action! ¿Cuál será el reparto y a qué plataforma de streaming llega?

Se ha confirmado la adaptación a serie live action del aclamado videojuego Life Is Strange, una noticia que nadie esperaba pero que todos recibimos con alegría. Conoce los detalles de este proyecto de Prime Video.

life is strange
Crédito: Life is Strange © Square Enix
Gabriela Reyes
Series A7
Compartir
  •   Copiar enlace

A través de Variety se dio a conocer una noticia que nadie esperaba pero que ha sido muy bien recibida por la comunidad geek: Life Is Strange tendrá una adaptación live action en formato de serie, siendo producida por Amazon MGM Studios y también confirmada a través de sus redes sociales oficiales.

La serie de Life Is Strange estaría adaptando la historia de Max, una estudiante que habita en la ficticia Arcadia Bay, quien comienza a experimentar una serie de visiones desastrosas de la ciudad en la que vive. Un día, Max se dirige a los baños de su escuela y se topa con Nathan Prescott, quien está amenazando a Chloe Price y la asesina, pero eso no termina ahí, pues además de sus visiones Max descubre que es capaz de rebobinar el tiempo, y logra salvar a Chloe con quien tendrá una relación mucho más estrecha de lo que se imagina.

Mientras intenta descifrar qué significan sus visiones, y averigua la manera más adecuada de usar sus nuevos dones, Max descubrirá muchos secretos de las personas con las que convive, y deberá enfrentarse a una muy difícil decisión.

El videojuego de donde saldrá esta serie live action fue lanzado en el 2015, y contó con 5 capítulos en total. Se desconoce hasta el momento si la serie será dividida de la misma manera; lo que sí se sabe es que será escrita por Charlie Covell, el director de la serie The End Of The F***ing World.

Life Is Strange se estaría sumando a los videojuegos que Prime Video estaría trayendo a su catálogo a modo de serie, junto con God Of War, Tomb Raider, Fallout, Mass Effects y Wolfenstein.

Al ser este un anuncio bastante reciente se desconoce la fecha de estreno e inicio de grabaciones para Life Is Strange, así como también desconocemos al posible reparto del live action. Pero este no detiene a aquellos que ya jugaron el videojuego, quienes tienen ya a su cast perfecto por lo menos para Max y Chloe, entre los nombres más sonados destacan Emma Myers, Sophia Lillis, Maya Hawke o Kristine Froseth.

Videojuegos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca 7
×
×