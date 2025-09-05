¡El videojuego Life Is Strange tendrá una serie live action! ¿Cuál será el reparto y a qué plataforma de streaming llega?

A través de Variety se dio a conocer una noticia que nadie esperaba pero que ha sido muy bien recibida por la comunidad geek: Life Is Strange tendrá una adaptación live action en formato de serie, siendo producida por Amazon MGM Studios y también confirmada a través de sus redes sociales oficiales.

La serie de Life Is Strange estaría adaptando la historia de Max, una estudiante que habita en la ficticia Arcadia Bay, quien comienza a experimentar una serie de visiones desastrosas de la ciudad en la que vive. Un día, Max se dirige a los baños de su escuela y se topa con Nathan Prescott, quien está amenazando a Chloe Price y la asesina, pero eso no termina ahí, pues además de sus visiones Max descubre que es capaz de rebobinar el tiempo, y logra salvar a Chloe con quien tendrá una relación mucho más estrecha de lo que se imagina.

Mientras intenta descifrar qué significan sus visiones, y averigua la manera más adecuada de usar sus nuevos dones, Max descubrirá muchos secretos de las personas con las que convive, y deberá enfrentarse a una muy difícil decisión.

El videojuego de donde saldrá esta serie live action fue lanzado en el 2015, y contó con 5 capítulos en total. Se desconoce hasta el momento si la serie será dividida de la misma manera; lo que sí se sabe es que será escrita por Charlie Covell, el director de la serie The End Of The F***ing World.

Amazon MGM Studios has greenlit Life is Strange, based on the critically acclaimed best-selling video game, straight to series from creator/showrunner Charlie Covell.



Square Enix, Story Kitchen, and LuckyChap set as producers. pic.twitter.com/r595wGEVRx — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 5, 2025

Life Is Strange se estaría sumando a los videojuegos que Prime Video estaría trayendo a su catálogo a modo de serie, junto con God Of War, Tomb Raider, Fallout, Mass Effects y Wolfenstein.

Al ser este un anuncio bastante reciente se desconoce la fecha de estreno e inicio de grabaciones para Life Is Strange, así como también desconocemos al posible reparto del live action. Pero este no detiene a aquellos que ya jugaron el videojuego, quienes tienen ya a su cast perfecto por lo menos para Max y Chloe, entre los nombres más sonados destacan Emma Myers, Sophia Lillis, Maya Hawke o Kristine Froseth.