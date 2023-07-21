Leagues Cup 2023: esto es lo que cuesta ir al partido de Cruz Azul vs. Inter de Miami

Mi sueño más grande es... ¡Ver a mis jugadores favoritos en vivo! ¿El tuyo también? Pues quédate que aquí te cuento todo lo que debes de saber para que puedas asistir a un partido de la tan esperada Leagues Cup 2023.

Resumen: Mazatlán 3-1 Cruz Azul | Jornada 10, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

¿Cuándo es el partido debut de Messi con el Inter de Miami vs el Cruz Azul?

Según el calendario de partidos de la Leagues Cup, este 2023 veremos un enfrentamiento grandísimo, pues hace apenas unos días, Lionel Messi fue presentado como nuevo elemento de la planilla en el Inter de Miami. Este viernes 21 de julio en punto de las 18:00 hrs, el club de futbol debutará en la Leagues donde podríamos ver a la leyenda argentina enfrentando al Cruz Azul, ¿ya tienes todo listo para disfrutar del partido?

¿Dónde es el partido del Inter de Miami vs Cruz Azul de la Leagues Cup 2023?

Bueno, bueno, pero ¿dónde será el partido? Dicho enfrentamiento tendrá lugar en el Lockhart Stadium, ubicado en Florida, Estados Unidos. Será el partido que abrirá la jornada 1 en la fase de grupos, a la par del Orlando City vs Dynamo en el Orlando City Stadium.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver el debut de Lionel Messi en Miami?

Y a todo esto... ¿Entonces cuánto cuestan los boletos para ingresar al partido entre Cruz Azul y el Inter de Miami? Si bien, conseguir los boletos para la Leagues Cup puede ser un trabajo arduo pero no imposible, a estas alturas, los boletos deben de escasear, pero aquí te dejo unos precios aproximados.

¿Cuánto cuesta viajar a Miami para ver a Messi jugar con el Inter de Miami?

Sabemos que para planear un viaje es recomendable agendar y apartar los vuelos y alojamiento al menos con 1 mes de anticipación, de lo contrario podrías encontrarte con precios elevados.

Boleto del partido

Para comenzar, el boleto para ingresar al estadio y ver el enfrentamiento, va desde los 195 dólares hasta los 10,000; esto sin tomar en cuenta los impuestos y cargos por servicio.

Boleto de avión

Además, el vuelo redondo de Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale sale aproximadamente en $15,000 y hace de una a dos escalas, dependiendo el vuelo.

Hospedaje

Aparte de los gastos anteriores, debes de tomar en cuenta que debes de quedarte al menos una noche en Miami. Los precios en hospedaje pueden variar dependiendo la zona y si es hotel o algún departamento o casa en renta y van desde los $2,500 hasta $14,000.

Así que si quieres un plan de fin de semana, puedes aprovechar tu ida al partido entre Cruz Azul y el Inter de Miami y presenciar el debut de Messi en la MLS.