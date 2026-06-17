¡CUIDADO! Estas son las formas en las que el café mañanero daña tu salud

Muchos aseguran que como el café no hay dos, por ello incluso se desviven para conseguir su mejor taza en casa o cuando salen temprano a trabajar. Sin embargo, también es cierto que todo en exceso causa malestares, por eso se te advierte de las complicaciones que debes tomar en cuenta al momento de consumir tu sagrada bebida mañanera.

¿Por qué el café puede ser malo para la salud?

Hoy más que nunca existen miles de defensores del consumo de café. Un buen grano y sin exceso de elementos extras, puede hacer que tu cuerpo reaccione en las mañanas y lograr un despertar fresco y cómodo. Sin embargo, algunas particularidades provocan consecuencias dañinas para algunas partes de tu cuerpo y así tu salud se ve mermada. Por ello presta atención en los siguientes aspectos.

Puede provocar pérdida de minerales

Aunque se tiene un efecto diurético muy escaso en esta bebida, el exceso de ella por supuesto que puede ayudar a las ganas de ir a orinar. Entonces, si tomas mucho café, pero no consumes otros líquidos, perderás minerales como el calcio al momento de ir al baño de manera constante. Como siempre, el agua es la salvación para ese tipo de problemas, tomándola regularmente durante todo el día.

Altera el sistema nervioso

Este consejo es constante para las personas que padecen de ansiedad, pero debes tener cuidado de consumir mucho café. Este delicioso sabor es un estimulante natural, por eso muchos lo disfrutan en la mañana, pues actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Es decir, aunque pequeñas dosis ayudan con el estado de alerta y la concentración, el exceso precisamente altera todo lo que conlleva tu calma.

Hay casos donde se presenta la ya generada ansiedad, nerviosismo y situaciones más complicadas como los problemas para dormir o la irritabilidad. Y por si eso no era suficiente para prestar atención a tu consumo, puede aumentar temporalmente tu presión arterial.