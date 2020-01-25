VIDEO: Jennifer Aniston sorprende a fans tras regresar al Central Perk, la cafetería de ‘Friends’.

Jennifer Aniston consintió a sus fans con su regreso a la cafetería Central Perk, donde trabajó durante un tiempo mientras grababa los icónicos episodios de la serie Friends, la cual todavía sigue siendo la favorita de muchos televidentes.

Hace 25 años se presentó por primera vez la serie que dio vida a los personajes de Ross, Chandler, Mónica, Phoebe, Joey y Rachel, quienes se ganaron el cariño de varios televidentes y lo siguen haciendo con las generaciones más actuales a pesar del tiempo que ya corrió.

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Rachel, interpretada por Jennifer Aniston, se volvió una de los personajes favoritos por todas las aventuras que pasó y por lo trabajadora que siempre se mostró, ya que en la primera temporada comenzó a trabajar en la emblemática cafetería Central Perk, donde se reunían todos sus amigos para tomar café en el sillón naranja, hasta llegar a trabajar en el mundo de la moda.

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Pero, tal parece que Aniston quiso regresar a esos viejos tiempos para recordar los inicios de la serie. La actriz fue invitada al show de Ellen DeGeneres, donde también se encuentran los estudios donde se filmó Friends y que todavía están para que los fans puedan visitarlos.

Fue así que, con ayuda de la famosa conductora, Jennifer visitó los foros donde trabajó por años y sorprendió a las personas que los visitaban en ese momento, mientras que también les ofrecía algunas tazas de café como lo hacía su personaje Rachel. Sin duda, los testigos quedaban atónitos al verla detrás de ellos, algunos ni siquiera dejaban de gritar y otros pensaron que se trataba de una máscara.

Un momento inolvidable con el que la actriz se llevó el cariño, respeto y admiración de los fans que tuvieron la suerte de ir ese día a los foros de Friends.

Aquí puedes ver el video:

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