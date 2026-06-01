Esto pasa con tu cuerpo si dejas de consumir sal de mesa
Aunque se indica que todo con mesura es bueno, algunos sufren por complicaciones médicas. Por ello se avisa que tu cuerpo puede sufrir si dejas la sal de mesa.
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