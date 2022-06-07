Deadpool: Destapan nuevos detalles de la tercera parte de la saga.

Mientras se va aproximando su estreno, se van destapando nuevos detalles de la tercera parte de la saga Deadpool, misma que tendrá algunos cambios en su estructura.

El film que hasta hace poco tiempo formaba parte del contenido de Fox, viene planificándose desde 2020 cuando se comenzaron a develar de a poco ciertos detalles y aspectos de lo que se venían hablando. Desde entonces se fue avanzando cada vez más hasta que se confirmó que en 2022 se vendrá esta tercera parte.

¿Cuáles son los detalles de Deadpool 3?

Rhett Reese y Paul Wernick habían sido los guionistas de las entregas anteriores, pero el cambio por las hermanas Molyneux no duró mucho. Recientemente se anunció que ellos regresarían al proyecto y parece que están más que satisfechos de trabajar con Disney ahora.

El regreso de los escritores no parece implicar ningún retraso en la producción. Contará con Shawn Levy en la dirección en esta ocasión, quien ha trabajado recientemente junto a Ryan Reynolds. Parece que los planes son integrar al personaje en el UCM y ya veremos cómo lo hacen, pero, sin duda, es algo que desde la compra de Fox por parte de Disney todos hemos querido ver.

Al parecer han contado con una buena dosis de libertad en la planificación de la película, con la salvedad de ciertas frases que puedan ser un tanto polémicas, pero la realidad es que dentro de lo que han contado los integrantes del equipo de preparación del film el grado de movimiento para hacer lo que gusten parece ser considerable. Por lo tanto, considerando esto, es posible que la saga siga conservando la calidad que la ha distinguido entre su público.

