Así se verían los personajes de “El viaje de Chihiro” en la vida real, según la IA
¿Imagina poder ver a los personajes de “El viaje de Chihiro” en la vida real? La IA nos da la posibilidad de ver la representación más cercana de ellos
Dentro de la historia de Studio Ghibli, la película de “El viaje de Chihiro” es la más conocida dentro de todos sus filmes, puesto que en el 2003 obtuvo el Óscar a “Mejor película animada”, siendo una película que necesitó de poca tecnología para obtener el resultado total.
A más de 20 años de su estreno, sigue siendo un importante referente dentro de la historia del cine, debido a su historia y personajes únicos. Es así que te mostraremos cuál sería su aspecto en la vida real, empleando la IA para un mejor resultado.
¿Cómo se verían los personajes de “El viaje de Chihiro”?
La creadora de contenido, Hanna Enchanted Stories, se destaca por crear diversos universos de animación en IA, permitiendo que los usuarios puedan descubrir el aspecto de sus personajes favoritos en la vida real.
Dentro de su contenido, cuenta con un video de “El viaje de Chihiro” con un aspecto realista. Por ejemplo, a Chihiro, la podemos ver con su conjunto rojo o rosa, y el rostro de una pequeña de 8 años. También vemos el aspecto de Haku y Lin, teniendo un aspecto muy parecido al de una persona, con su ropa característica.
En esas representaciones en la vida real de IA, la que más sorprende son los personajes de Yubaba y Zeniba, las hermanas que son brujas y tienen el mismo estilo. Aquí no las vemos con cabezas gigantes, solamente mantiene su ropa y peinado, características que nos ayudan a identificarla.
¿Qué son las cosas negras que salen en “El viaje de Chihiro”?
Dentro de la historia de “El viaje de Chihiro”, vemos que con Kamaji (El señor de las calderas), tiene unos ayudantes de color negro que tienen la forma de una pelusa y que son alimentados con estrellitas de colores.
A esos se les conoce como Susuwatari, siendo espíritus del hollín. En el mundo de Chihiro fueron creados para trabajar, y en el momento en que no lo hacía, la magia desaparece, junto con ellos.
También aparecen en “Mi vecino Totoro”, pero su historia es diferente, puesto que ellos habitan los hogares, y ellos son los encargados de determinar si son buenas personas, de ser así optan por marcharse.
