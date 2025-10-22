El fin de semana del 25 y 26 de octubre de 2025 llega con grandes películas para disfrutar gratis

Se acerca rápidamente el último fin de semana de octubre y pronto podrás descansar en la comodidad de tu hogar con lo mejor del cine Azteca 7. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin tener que salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 25 y 26 de octubre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 4 y 5 de octubre de 2025 en Azteca 7?

El sábado tenemos películas llenas de acción y adrenalina. Mientras que el domingo, podrás disfrutar de grandes filmes con toda la familia. Ve por tu botana favorita y toma nota de la programación de película de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 25 de octubre de 2025

Película: 60 segundos - 2:15 PM

Randall “Memphis” Raines, un exladrón de coches, se ve obligado a reunir a su antigua banda y robar 50 coches en una sola noche, para salvar la vida de su hermano.

Crédito: Buena Vista International

Película: Una Leyenda Urbana - 7:00 PM

En la Universidad de Pendleton, Nueva Inglaterra, alguien está asesinando salvajemente a los estudiantes mediante la escenificación de conocidas leyendas urbanas del lugar. Un grupo de universitarios trata de averiguar qué se esconde detrás de tan macabro ritual antes de sean ellos las próximas víctimas.

Crédito: CPT

Película: Destino Final 3 - 9:00 PM

Wendy Christensen tiene una premonición de un horrible accidente en la montaña rusa y deja su asiento, seguida de algunos de sus compañeros. Aunque en ese momento se libran del siniestro, la Muerte no se deja engañar fácilmente.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 26 de octubre de 2025

Película: Spirit: El Corcel Indomable - 4:00 PM

En el lejano Oeste, Spirit es un mustang salvaje que cabalga libre con su manada por las praderas. Pero todo cambia cuando los hombres se cruzan en su camino.

Película: La Bella y la Bestia - 4:45 PM

Bella acepta alojarse en un castillo con una bestia a cambio de la libertad de su padre. El animal es en realidad un príncipe encantado que, para romper el hechizo, tendrá que ganarse el amor de una dama.

Película: Encanto - 7:45 PM

En lo alto de las montañas de Colombia hay un lugar encantado llamado Encanto. Aquí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal donde todos tienen habilidades fantásticas.

Crédito: Buena Vista International

Película: Coco - 9:45 PM

Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó, y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los Muertos, de donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición.

Crédito: Buena Vista International

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

