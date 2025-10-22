FECHAS DE ESTRENO y TODO lo que debes de saber de “One in a Million”, la película documental de TWICE por su décimo aniversario

Todos los fans del K-Pop podemos decir que TWICE es una de las agrupaciones más populares y destacadas en la actualidad y por si fuera poco, una de las más seguidas en México, por lo que con motivo de su décimo aniversario, proyectarán un documental en cines del país.

Se ha compartido que “One in a Million” es el nombre de esta película que llevará a los fans por un recorrido único, donde podrán ver algunas de las partes más íntimas de TWICE, donde tras su debut en el 2015 han pasado por un sin fin de aventuras por todo el mundo.

¿De qué trata la película documental de TWICE?

Esta cinta retratará lo que han sido 10 años del trabajo musical de la banda integrada por: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, en lo que será un repaso único por su carrera, donde podremos ver los orígenes de esta agrupación de K-Pop furor.

“One in a Million” captura los logros que TWICE ha conseguido desde su debut hace una década, donde tocará directamente las etapas clave en su discografía, así como la conexión con los ONCE, sus fieles fanáticos, quienes las han ayudado a ser el fenómeno que son en esta expansión de la cultura del K-Pop en los últimos años.

A lo largo de una hora y 40 minutos, podremos ver algunas partes de sus conciertos, así como momentos íntimos y personales, así como lo que hay detrás de todo el show que ofrecen como sus ensayos, grabaciones musicales, detrás de cámaras, testimonios y más.

¿Cuándo se estrena y en dónde ver la película de TWICE?

La cadena de cines, Cinépolis y Cinemex proyectarán esta película en todas sus salas a partir del jueves 6 de noviembre, por lo que es importante estar al pendiente de sus redes sociales para saber más detalles sobre las entradas.

De momento no se saben cuáles serán los precios de los boletos o por cuánto tiempo se exhibirá esta película documental que ningún ONCE se puede perder.