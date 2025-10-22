Chainsaw Man: El arco de Reze, la crítica la aclama como la mejor película de anime del año (¿superó a Castillo Infinito?)

Si algo nos ha sorprendido del 2025 es la forma en la que el anime conquistó las salas de cine a nivel mundial. Con la llegada de Demon Slayer: Castillo infinito, creíamos que ya lo habíamos visto todo, pero no. Es el turno de Chainsaw Man - La película: El arco de Reze, la cual ha recibido una avalancha de críticas positivas, posicionándose como uno de los filmes de animación más prometedores del año.

“Absolute cinema”: así califican los críticos a Chainsaw Man - El arco de Reze

La cinta es dirigida por Tatsuya Yoshihara y producida por Mappa. Adapta el popular arco del manga de Tatsuki Fujimoto, continuando los eventos de la primera temporada del anime. Si eres amante de la animación japonesa, no te puedes perder este filme y te contamos por qué.

Una animación que roza la perfección

Si algo ha sorprendido a la crítica es la calidad visual y la fidelidad al manga original. Yoshihara consigue equilibrar el caos, la sangre y la estética frenética que caracteriza a la obra de Fujimoto, con una narrativa cinematográfica impecable. “Una de las mejores recreaciones del manga que se han visto en pantalla grande”, asegura la crítica de Hobby Consolas, que otorgó al filme una puntuación de 90/100.

¿Chainsaw Man supera a Castillo Infinitos?

Conociendo la crítica, es inevitable preguntarse: ¿Chainsaw Man logró destronar a Kimetsu no Yaiba: La Fortaleza Infinita? A ciencia cierta, aún se desconoce la respuesta; sin embargo, en varios países asiáticos, la película ya ha superado a la saga de Demon Slayer en taquilla, y los críticos coinciden en que El arco de Reze es una experiencia más intensa, más cruda y más cinematográfica.

Denji llega con un cóctel explosivo de géneros

Otra de sus enormes fortalezas, es la forma en la que mezcla el terror, romance, comedia absurda y acción brutal en una cinta. Chainsaw Man: El arco de Reze logra mezclar todos esos elementos sin perder el ritmo ni el corazón. A excepción de un pequeño bajón antes del clímax final, la película mantiene una tensión constante y termina con uno de los combates más impresionantes que ha visto el anime moderno.

