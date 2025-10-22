Hay una escena de Up que pasó desapercibida, y ahora hace llorar a todos: descubre la razón

Para la película de “Up” se han generado opiniones divididas, mientras a algunos no les gustó el filme, hubo muchos otros que la adoraron, convirtiéndose en su historia favorita. Sin embargo, hay una escena que pasó desapercibida, pero que oculta un triste mensaje que a muchos ha hecho llorar.

Para que entiendas mejor la tristeza del mensaje, te detallaremos en qué parte ocurre y cuál es el mensaje oculto que hay. Así que no dejes pasar la información para que conozcas más detalles al respecto.

¿Qué escena es triste en Up?

Hay una escena en “Up”, donde el señor Fredricksen está hablando con Russell frente a una fogata, donde el adulto mayor cuestionó al menor de que su padre podría enseñarle varias cosas y pasar más tiempo con él. Por lo que el pequeño, le contesta que casi no lo ve y que hace todo lo posible por hablar con él. Durante ese momento, menciona a una tal “Philly”, quien le ha dicho que lo fastidia con esas llamadas.

Aunque no se menciona más al respecto, esta conversación nos da a entender que Philly es la nueva pareja de su padre, quien detiene la relación entre padre e hijo al interferir en las llamadas. Información que en mucho tiempo pasó desapercibida.

Aunque Russell, tiene a su mamá quien lo apoya mucho, e incluso la vemos al final de la película, en el pequeño podemos ver que existe un vacío emocional al no tener el apoyo y cariño de su figura paterna. Vacío que el señor Fredricksen ayuda a llenar, al formar parte de su familia.

¿Qué mensaje deja la película Up?

Al igual que en gran parte de las películas de Disney, “Up” cuenta con un emotivo mensaje. Dentro de sus principales aprendizajes que proporciona, explica que debemos entender la vida, ya que puede ser caótica y muchas veces hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Una situación que niños y adultos suelen olvidar.

La escena de la película que te platicamos, pasó desapercibida por mucho tiempo, pero ahora nos revela un importante mensaje sobre la importancia de los padres dentro de la vida de sus hijos.