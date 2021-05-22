Deadpool y su relación con superhéroes de DC y Marvel.

Lo primerísimo que debes de saber sobre Deadpool, es que existe en el universo de los cómics desde 1991, y su introducción a Marvel fue como un villano, tal vez eso no te sorprenda mucho, por su ácida personalidad, y tajantes formas de resolver algunos conflictos.

Lo siguiente que debes de recordar es que Deadpool es más bien un antihéroe, y por eso su forma de actuar está fuera de lo convencional, por eso es un sujeto travieso, irreverente, y de acciones influenciadas por su negro sentido del humor.

¿Cómo se relaciona Deadpool con superhéroes de Marvel y de DC Cómics?

Debemos remontarnos a los orígenes de Deadpool, y es que antes de convertirse en un antihéroe, su nombre fue Wade Wilson, y al estar enfermo de cáncer recibió un ofrecimiento para entrar en un experimento del gobierno que lo curaría, y de hecho, sí, superó el cáncer, pagando un alto precio precio por ello.

Involuntariamente... Deadpool tiene algo en común con Linterna Verde y Flash, da clic aquí y te contamos más.

Tortura, sometimientos, y duras pruebas, fue lo que enfrentó Wade Wilson hasta confirmarse que el experimento que le dio súperpoderes, funcionó, y obviamente esta historia te suena MUY familiar, ya que, fue lo mismo que ocurrió con el mutante más querido del planeta, Wolverine, PERO, además, encaja perfecto con lo que enfrentó el heróico Capitán América.

Y a propósito de Capitán América, es súper relevante mencionar que Wade Wilson siendo un niño, era fanático de este superhéroe, y esta es la razón lo que el irreverente Deadpool lo trata con muchísimo respeto.

A quien no le corresponde con el mismo respeto, es a su gran amigo, Spider-Man, a quien le demuestra su cariño molestando todo el tiempo y haciéndole bromas pesadas.

Por nada del mundo te pierdas a Deadpool en la pantalla de Azteca 7.

