¡Desbloquea el hechizo de Azteca 7 y llévate el regalo encantado!

La magia se apoderó de Azteca 7 y por eso te traemos un increíble regalo que está esperando por ti y aquí te vamos a contar cómo participar, pues debes desbloquear el hechizo que te llevará hacia esta mágica sorpresa.

¿Cómo participar por el regalo encantado de Azteca 7?

Es muy sencillo, sólo debes estar al pendiente de la programación de este domingo 5 de junio a partir de las 8:30 p.m., pues durante la película, compartiremos los ingredientes de una pócima secreta, para que prepares el hechizo que te permitirá desbloquear el regalo encantado.

Debes recopilar todos los ingredientes, puedes escribirlos para que no se te olviden, y antes de que termine la película, aparecerá un Código QR en la pantalla de Azteca 7, deberás escanearlo para responder correctamente cómo quedó el hechizo.

¿Cuál es el regalo encantado de Azteca 7?

Si eres la primera persona en contestar correctamente para desbloquear el hechizo, podrás ser elegido como posible ganador del regalo: un Xbox Series S.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán estar pendientes de la película que será transmitida este domingo 5 de junio a partir de las 8:30 p.m. por la pantalla de Azteca 7, ya que ahí aparecerán los elementos necesarios para armar una pócima.

b) Además deben de estar pendientes de la programación y de las redes sociales de Azteca 7.

c) En la pantalla de Azteca 7 aparecerá el QR que te llevará al formulario para responder correctamente todos los ingredientes de la pócima.

d) Los participantes deberán escanear un código QR que aparecerá durante la película transmitida a las 8:30 p.m. por Azteca 7, el cual abrirá un formulario en el que deberán responder correctamente cuáles son los ingredientes de la pócima.

e) Solo contarán como participaciones aquellas que se reciban después de que aparezca el código QR durante la transmisión de esta mágica película y que hayan cubierto todos los requisitos descritos en esta dinámica.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del lunes 06 de junio se comenzará con el proceso de revisión y selección del posible ganador de esta dinámica, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Y el afortunado ganador o ganadora será contactado por el equipo de Azteca 7.

3. INCENTIVO

Xbox Series S

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de descartar a los usuarios que hayan contestado de manera correcta, pero que tengan una cuenta sin actividad en los últimos 3 meses, creada en el mes en el que se celebra la dinámica o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VIII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

IX. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

