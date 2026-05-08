La guía final para llegar hasta el Istmo de Tehuantepec, lugar donde se rodó la serie El secreto del río

Las plataformas de streaming son de las más populares a nivel mundial y ofrecen un amplio abanico de opciones en cuanto a películas, series y documentales para entretenerse. Las producciones logran captar la atención de los usuarios y muchos de ellos se convierten en fanáticos de algunas de estas.

Noticias Bajío del 6 de mayo 2026

En 2024, fue lanzada la primera temporada de la serie El secreto del río, una producción mexicana que combina el suspenso con un profundo drama social. La trama sigue a dos niños, Erick y Manuel, quienes quedan unidos por un oscuro secreto tras presenciar una tragedia accidental, resume la Inteligencia Artificial (Gemini).

¿Dónde se rodó El secreto del río?

El secreto del río ofrece una narrativa que explora la amistad incondicional, el trauma y la identidad de género, describe la IA. Esta serie se destaca además por su representación auténtica de la cultura zapoteca y la comunidad muxe, logrando un equilibrio entre el misterio de un crimen sin resolver y una crítica necesaria a la intolerancia en las comunidades rurales de México.

La popular serie está ambientada en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Es por ello que desde su lanzamiento este rincón de México se ha convertido en un destino que muchos desean visitar con el fin de experimentar de otra manera lo que propone El secreto del río.

¿Cómo llegar al Istmo de Tehuantepec?

Para quienes han encontrado en El secreto del río una serie atrapante y ven en el Istmo de Tehuantepec una referencia geográfica que merece ser visitada, la Inteligencia Artificial lo describe como una escenario vibrante.

“Esta región, la más estrecha de México entre los dos océanos, destaca por su rica cultura zapoteca, la presencia fundamental de la comunidad muxe y paisajes naturales impresionantes”, destaca Gemini y comparte la guía completa para llegar y recorrer los puntos clave de la serie:

Lugares de rodaje - Tras los pasos de la serie: La producción utilizó diversas locaciones que capturan la esencia del Istmo:



Ojo de Agua de Tolistoque: Es quizás el lugar más emblemático de la serie. Se trata de un balneario natural con aguas cristalinas y cuevas, ubicado en la Sierra Tolistoque, cerca de la comunidad de La Venta (entre Juchitán e Ixtepec).

San Blas Atempa: Conocido por preservar profundamente las tradiciones zapotecas y sus trajes típicos.

Ciudad Ixtepec y Juchitán de Zaragoza: Centros culturales y comerciales donde se filmaron escenas cotidianas y de mercado.

Salina Cruz: Ciudad portuaria que también sirvió de escenario para la producción.

Cómo llegar desde la Ciudad de México



Por Aire (La opción más rápida): Vuelo directo a Ixtepec (IZT): Aerolíneas regionales como Mexicana de Aviación operan vuelos desde el AIFA hacia el Aeropuerto de Ciudad Ixtepec. Es la forma más directa de llegar al corazón de la zona de filmación.

Vía Oaxaca o Huatulco: Puedes volar a la ciudad de Oaxaca o a Huatulco y desde allí tomar un autobús o rentar un coche (aprox. 4 a 5 horas de trayecto).

Por Autobús (La opción más común): Desde la TAPO: Las líneas ADO y OCC ofrecen corridas directas hacia Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán o Salina Cruz.

En Auto (Para explorar a tu ritmo): Ruta recomendada: Toma la Autopista 150D (México-Puebla) y continúa por la 135D hacia Oaxaca. Desde la ciudad de Oaxaca, sigue la Carretera Federal 190 (Panamericana) hacia el Istmo.

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