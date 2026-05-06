¿Fan de Merlina? Así puedes viajar a Rumania, lugar donde se filmó la primera temporada

Viajar siempre es un placer. Ya sea si realizamos turismo interno o si tenemos la posibilidad de visitar otros países, siempre se tratará de una experiencia inolvidable el encuentro con otros paisajes, el contacto con otras culturas y conocer tradiciones distintas.

Noticias Oaxaca del 21 de abril 2026

Una de las ideas que resuena en muchas cabezas es conocer los lugares en donde han sido filmadas nuestras series y películas favoritas. Hacerlo le suma más magia a lo que logra el séptimo arte y nos convierte en realidad todo aquello que disfrutamos en la ficción.

Merlina en Rumania

Una de las grandes producciones internacionales que supo ganarse un vasto fandom es la serie Merlina, o Wednesday, que fue lanzada en la plataforma de streaming Netflix. “La trama sigue a Merlina mientras ingresa a la Academia Nunca Más, un internado para jóvenes con habilidades sobrenaturales, tras ser expulsada de su anterior escuela”, describe la Inteligencia Artificial (Gemini).

Quienes son verdaderos fans de la serie sabrán que la primera temporada se filmó en Rumania, principalmente en la región de Valaquia y en la capital, Bucarest. Merlina mostró diversas locaciones reales que permitieron darle vida al ambiente gótico de la historia.

¿Cómo viajar tras los pasos de Merlina?

En base a lo señalado y remarcando la idea de viajar a los lugares en donde se rodaron nuestras producciones favoritas, los fans de Merlina de seguro amarían visitar los escenarios góticos y castillos que dieron vida a la Academia Nevermore. Rumania es un destino fascinante y es por eso que la Inteligencia Artificial nos ofrece una guía práctica para planear tu viaje desde México:

La Ruta Aérea - De México a Bucarest: No existen vuelos directos desde México a Rumania. La forma más eficiente de llegar es haciendo una escala en una de las principales capitales europeas.



Ruta principal: Vuelo desde la CDMX o Cancún hacia ciudades como Madrid, París, Frankfurt, Londres o Ámsterdam.

Conexión: Desde esas ciudades, puedes tomar un vuelo de 3 a 4 horas hacia el Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandă (OTP).

Aerolíneas: Iberia, Lufthansa, Air France y KLM suelen ofrecer las mejores conexiones.

Lugares de filmación imprescindibles: Una vez en Rumania, estos son los puntos que todo fan debe visitar:



Castillo de Cantacuzino (Academia Nevermore): Ubicado en Bușteni, en los Alpes de Transilvania. Aunque la arquitectura real es impresionante, en la serie se utilizó CGI para añadir los techos puntiagudos. Está a unas 2 horas de Bucarest.

Universidad Politécnica de Bucarest: Los exteriores e interiores de la Academia Nevermore también se filmaron aquí.

Jardín Botánico de Bucarest: Es el escenario del invernadero de la academia donde Merlina toma clases de botánica.

Lago Brănești: Ubicado a las afueras de la capital, es el sitio donde se filmó la famosa competencia de botes (la Copa Poe).

Requisitos para mexicanos



Visa: Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para estancias de turismo de hasta 90 días en Rumania. Solo requieres tu pasaporte vigente.

Seguro de viaje: Aunque no siempre es obligatorio para entrar, es altamente recomendable contar con uno que tenga cobertura internacional en Europa.

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