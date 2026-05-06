¿Fan de Merlina? Así puedes viajar a Rumania, lugar donde se filmó la primera temporada
Así puedes viajar a Rumania, tras los pasos de Merlina Addams. La IA nos enseña cómo viajar desde México a donde se filmó la primera temporada.
Viajar siempre es un placer. Ya sea si realizamos turismo interno o si tenemos la posibilidad de visitar otros países, siempre se tratará de una experiencia inolvidable el encuentro con otros paisajes, el contacto con otras culturas y conocer tradiciones distintas.
Noticias Oaxaca del 21 de abril 2026
Una de las ideas que resuena en muchas cabezas es conocer los lugares en donde han sido filmadas nuestras series y películas favoritas. Hacerlo le suma más magia a lo que logra el séptimo arte y nos convierte en realidad todo aquello que disfrutamos en la ficción.
Merlina en Rumania
Una de las grandes producciones internacionales que supo ganarse un vasto fandom es la serie Merlina, o Wednesday, que fue lanzada en la plataforma de streaming Netflix. “La trama sigue a Merlina mientras ingresa a la Academia Nunca Más, un internado para jóvenes con habilidades sobrenaturales, tras ser expulsada de su anterior escuela”, describe la Inteligencia Artificial (Gemini).
@dentrodelabatcueva 🎬 ¿Sabías que la Academia Nevermore existe de verdad? 🏰 Está en Rumanía y se llama Castillo de Cantacuzino. 📍Fue el lugar donde se grabaron los exteriores de Merlina, la serie de Netflix. 🎥 Y sí… Tim Burton estuvo allí durante el rodaje. 🔮 Un castillo real rodeado de bosques, perfecto para ese aire misterioso. 👣 Aquí caminaron Merlina, Enid, Bianca… 🖤 La fachada, los jardines… todo es 100% real. 💬 Y muchos dicen que de noche… el ambiente cambia 👁️ ¿Te atreverías a visitarlo? @Netflix España #WednesdayNetflix #MerlinaAddams #NevermoreAcademy #WednesdaySeries #MerlinaFans #TimBurtonVibes #miercoles #Netflix #AddamsFamily #WednesdayVibes #CastilloCantacuzino #CantacuzinoCastle #RomaniaCastle #CastlesOfRomania #LugaresDePelícula #RodajeNetflix #EscenarioReal #CastilloDeNevermore #FilmingLocation #NetflixFilmingLocations #viajar #viajes ♬ Wednesday Main Titles (Single from Wednesday Original Series Soundtrack) - Danny Elfman
Quienes son verdaderos fans de la serie sabrán que la primera temporada se filmó en Rumania, principalmente en la región de Valaquia y en la capital, Bucarest. Merlina mostró diversas locaciones reales que permitieron darle vida al ambiente gótico de la historia.
¿Cómo viajar tras los pasos de Merlina?
En base a lo señalado y remarcando la idea de viajar a los lugares en donde se rodaron nuestras producciones favoritas, los fans de Merlina de seguro amarían visitar los escenarios góticos y castillos que dieron vida a la Academia Nevermore. Rumania es un destino fascinante y es por eso que la Inteligencia Artificial nos ofrece una guía práctica para planear tu viaje desde México:
La Ruta Aérea - De México a Bucarest: No existen vuelos directos desde México a Rumania. La forma más eficiente de llegar es haciendo una escala en una de las principales capitales europeas.
- Ruta principal: Vuelo desde la CDMX o Cancún hacia ciudades como Madrid, París, Frankfurt, Londres o Ámsterdam.
- Conexión: Desde esas ciudades, puedes tomar un vuelo de 3 a 4 horas hacia el Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandă (OTP).
- Aerolíneas: Iberia, Lufthansa, Air France y KLM suelen ofrecer las mejores conexiones.
Lugares de filmación imprescindibles: Una vez en Rumania, estos son los puntos que todo fan debe visitar:
- Castillo de Cantacuzino (Academia Nevermore): Ubicado en Bușteni, en los Alpes de Transilvania. Aunque la arquitectura real es impresionante, en la serie se utilizó CGI para añadir los techos puntiagudos. Está a unas 2 horas de Bucarest.
- Universidad Politécnica de Bucarest: Los exteriores e interiores de la Academia Nevermore también se filmaron aquí.
- Jardín Botánico de Bucarest: Es el escenario del invernadero de la academia donde Merlina toma clases de botánica.
- Lago Brănești: Ubicado a las afueras de la capital, es el sitio donde se filmó la famosa competencia de botes (la Copa Poe).
Requisitos para mexicanos
- Visa: Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para estancias de turismo de hasta 90 días en Rumania. Solo requieres tu pasaporte vigente.
- Seguro de viaje: Aunque no siempre es obligatorio para entrar, es altamente recomendable contar con uno que tenga cobertura internacional en Europa.
Consejos de viaje
- Mejor época: Para vivir la atmósfera "dark" de la serie, el otoño (septiembre-noviembre) es ideal por el clima fresco y la neblina en las montañas. Si prefieres paisajes verdes, el verano es muy agradable.
- Transporte local: Puedes moverte fácilmente en tren desde Bucarest hacia Bușteni (donde está el castillo) o alquilar un auto para explorar los paisajes de la región de los Cárpatos.
- Moneda: Aunque son parte de la Unión Europea, su moneda es el Leu rumano (RON). Es fácil cambiar divisas en las ciudades principales.