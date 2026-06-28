Locaciones de “Mensajes de voz para Isabelle”: Ruta turística paso a paso para mexicanos

Visitar los lugares en donde fueron filmadas nuestras series y películas favoritas se ha convertido en una de las grandes tendencias del turismo internacional. Turismo cinematográfico es el nombre que ha adquirido esta moda que cada vez suma más adeptos.

David embarazó a su cuñada y ahora no quiere hacerse cargo

En este caso, los viajeros son personas que se maravillaron con paisajes observados en producciones audiovisuales y, por distintos motivos, hacen lo posible por visitarlos. Quienes logran concretarlo viven una experiencia inolvidable al sentirse parte de lo que vieron en la gran pantalla.

¿Dónde se filmó “Mensajes de voz para Isabelle”?

En la actualidad, la mayoría de las series y películas se disfrutan a través de plataformas de streaming como Netflix y estas muestran hermosos paisajes como, por ejemplo, en el filme “Mensajes de voz para Isabelle”. Esta producción fue estrenada este mes y se encuentra entre las más elegidas en México.

La película logra su éxito por presentar una trama de romance y drama, además de estar ambientada en locaciones de Vancouver (Canadá) y la ciudad de San Francisco (Estados Unidos). En este último caso, se eligieron puntos icónicos para rodar algunas de las escenas que atraen a los viajeros.

Ruta de “Mensajes de voz para Isabelle”

Para quienes se han convertido en fans de “Mensajes de voz para Isabelle” y desean vivir la experiencia de visitar las locaciones en donde fue filmada, la Inteligencia Artificial (Gemini) ayudó a confeccionar una guía de viaje desde México. A continuación se detalla el paso a paso y consejos prácticos de documentación, aerolíneas, transporte y cómo moverse de forma eficiente:

Documentación requerida

Pasaporte Mexicano: Debe tener una validez que cubra toda la duración de tu estancia.

Visa Americana de Turista (B1/B2): Asegúrate de que esté vigente antes de comprar tus vuelos.

Cómo volar desde México a San Francisco

Tu destino principal debe ser el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO). Dependiendo de tu ciudad de origen en México, tienes varias opciones excelentes:



Vuelos Directos: Si sales desde la Ciudad de México (AICM o AIFA) o desde Guadalajara (GDL), aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y United Airlines ofrecen frecuencias diarias directas que tardan aproximadamente entre 4 y 5 horas.

Vuelos con Escala: Si viajas desde otras ciudades (como Monterrey, Cancún o Mérida), puedes hacer una escala corta en CDMX o en hubs estadounidenses como Houston (IAH), Dallas (DFW) o Los Ángeles (LAX).

Alternativa Económica (CBX - Tijuana): Si vives en el norte del país o buscas ahorrar, puedes volar a Tijuana, cruzar a San Diego usando el puente peatonal fronterizo Cross Border Xpress (CBX), y tomar un vuelo nacional económico desde San Diego (SAN) hacia SFO.

Cómo moverte entre las locaciones de la película