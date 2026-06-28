Locaciones de “Mensajes de voz para Isabelle”: Ruta turística paso a paso para mexicanos
Ruta de “Mensajes de voz para Isabelle”: Guía paso a paso para hacer un viaje de película desde México.
Visitar los lugares en donde fueron filmadas nuestras series y películas favoritas se ha convertido en una de las grandes tendencias del turismo internacional. Turismo cinematográfico es el nombre que ha adquirido esta moda que cada vez suma más adeptos.
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En este caso, los viajeros son personas que se maravillaron con paisajes observados en producciones audiovisuales y, por distintos motivos, hacen lo posible por visitarlos. Quienes logran concretarlo viven una experiencia inolvidable al sentirse parte de lo que vieron en la gran pantalla.
¿Dónde se filmó “Mensajes de voz para Isabelle”?
En la actualidad, la mayoría de las series y películas se disfrutan a través de plataformas de streaming como Netflix y estas muestran hermosos paisajes como, por ejemplo, en el filme “Mensajes de voz para Isabelle”. Esta producción fue estrenada este mes y se encuentra entre las más elegidas en México.
@netflixlat Les presento a mi nueva obsesión Jill y Wes 🥹♥️ La peli #MensajesDeVozParaIsabelle ya está disponible. #VoicemailsForIsabelle #Romance #NickRobinson #ZoeyDeutch #Peliculas #Netflix #ParaTiii ♬ Meet cute. Mensajes de voz para Isabelle. - Netflix Latinoamérica
La película logra su éxito por presentar una trama de romance y drama, además de estar ambientada en locaciones de Vancouver (Canadá) y la ciudad de San Francisco (Estados Unidos). En este último caso, se eligieron puntos icónicos para rodar algunas de las escenas que atraen a los viajeros.
Ruta de “Mensajes de voz para Isabelle”
Para quienes se han convertido en fans de “Mensajes de voz para Isabelle” y desean vivir la experiencia de visitar las locaciones en donde fue filmada, la Inteligencia Artificial (Gemini) ayudó a confeccionar una guía de viaje desde México. A continuación se detalla el paso a paso y consejos prácticos de documentación, aerolíneas, transporte y cómo moverse de forma eficiente:
Documentación requerida
- Pasaporte Mexicano: Debe tener una validez que cubra toda la duración de tu estancia.
- Visa Americana de Turista (B1/B2): Asegúrate de que esté vigente antes de comprar tus vuelos.
Cómo volar desde México a San Francisco
Tu destino principal debe ser el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO). Dependiendo de tu ciudad de origen en México, tienes varias opciones excelentes:
- Vuelos Directos: Si sales desde la Ciudad de México (AICM o AIFA) o desde Guadalajara (GDL), aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y United Airlines ofrecen frecuencias diarias directas que tardan aproximadamente entre 4 y 5 horas.
- Vuelos con Escala: Si viajas desde otras ciudades (como Monterrey, Cancún o Mérida), puedes hacer una escala corta en CDMX o en hubs estadounidenses como Houston (IAH), Dallas (DFW) o Los Ángeles (LAX).
- Alternativa Económica (CBX - Tijuana): Si vives en el norte del país o buscas ahorrar, puedes volar a Tijuana, cruzar a San Diego usando el puente peatonal fronterizo Cross Border Xpress (CBX), y tomar un vuelo nacional económico desde San Diego (SAN) hacia SFO.
Cómo moverte entre las locaciones de la película
- Union Square a Chinatown: Es un trayecto corto que puedes hacer perfectamente a pie (aproximadamente 10-15 minutos caminando hacia el norte por Grant Avenue, entrando por la icónica Dragon's Gate).
- Chinatown a Lombard Street: Puedes tomar el histórico Cable Car (Tranvía) de la línea Powell-Mason o Powell-Hyde. Te regalará una experiencia muy clásica y te dejará muy cerca de las curvas de Lombard Street. El boleto individual cuesta $8 USD.
- Lombard Street a Fisherman’s Wharf, Pier 39 y Ghirardelli Square: Al terminar de bajar las escalinatas de Lombard Street, camina hacia el norte en dirección a la costa. Toda esta zona del puerto se recorre completamente a pie. Puedes caminar desde Ghirardelli Square, pasar por los muelles, ver el carrusel en el Pier 39 y disfrutar de la comida marítima sin necesidad de abordar ningún transporte.
- Zona del Puerto al Palacio de Bellas Artes: Desde Ghirardelli Square, puedes tomar el autobús de Muni (Línea 28) que va en dirección oeste. Te dejará a unos pasos de la hermosa estructura del Palacio de Bellas Artes en menos de 15 minutos.
- Palacio de Bellas Artes al Golden Gate Bridge: Desde el Palacio, vuelve a tomar el autobús de Muni (Línea 28) en dirección al puente. Te dejará directamente en el Centro de Visitantes del Golden Gate Bridge para que puedas caminar sobre él.
- Golden Gate Bridge a Haight-Ashbury: Para ir al barrio bohemio desde el puente, lo más directo es tomar el autobús de la Línea 28 hacia el sur, bajarte en Park Presidio Boulevard y transbordar a la Línea 7 o la Línea 43, las cuales te dejarán en el corazón hippie y vintage de la ciudad para cerrar tu día.