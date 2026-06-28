Turismo de serie: Guía mexicana para recorrer el Toronto de la popular “Te encontraré”

Netflix sigue siendo una de las plataformas de streaming más destacadas a nivel mundial. Su catálogo está lleno de producciones internacionales que abarcan todos los géneros, para todos los gustos y edades.

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Dentro de su menú podemos hallar series y películas que lograr apoderarse de nuestra atención y no siempre por su trama. Esto se debe a que en la mayoría de las producciones la selección de las locaciones de filmación ha tenido un gran trabajo por detrás y en pantalla se pueden apreciar maravillosos paisajes y atmósferas que invitan a visitarlas.

¿Dónde se rodó "Te encontraré"?

Hace una semana atrás, Netflix estrenó la serie "Te encontraré", una propuesta de suspenso que es una adaptación sobre las novelas del escritor Harlan Coben. Esta producción rápidamente se ha ganado la atención de los usuarios de la plataforma y en México está ganando lugar entre las más vistas.

#quever #seriesnetflix #thriller #teencontrare ♬ sonido original - Jorge Vázquez @jorgevazquez_ Serie recomendada: Te encontraré en Netflix. Esta nueva miniserie de Netflix de tan solo 8 capítulos es la recomendación perfecta si buscas un thriller psicológico, lleno de suspenso y con giros de guion impredecibles para engancharte. Es una serie ideal para un maratón de fin de semana porque tiene un ritmo frenético y muy adictiva. Inspirada en el exitoso best-seller de Harlan Coben (el rey de los finales impactantes y las tramas de suspense). Si no sabes qué ver en Netflix y eres fan de las series de misterio adictivas e inolvidables, tienes que verla hoy mismo. ¿Ya la viste o la apuntas para el finde? Te leo en comentarios. #seriesrecomendadas

"Te encontraré" fue filmada en Toronto (Canadá) y en locaciones de Nueva York y Revere, de Estados Unidos. Los escenarios mostrados en pantalla han despertado aún más el interés de quienes siguen la trama y algunos sueñan con viajar hasta ellos.

Ruta de "Te encontraré"

Por todo lo señalado y teniendo en cuenta que el turismo cinematográfico es una gran tendencia, le solicitamos a la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) que nos ayudara a diagramar una guía de viaje. La idea era saber cómo podemos viajar desde México hacia Toronto y empaparnos de las locaciones que se muestran en la serie "Te encontraré":

Requisitos de entrada a Canadá

eTA (Autorización Electrónica de Viaje) o Visa: Debido a los cambios regulatorios recientes en Canadá para los ciudadanos mexicanos, debes verificar tu estatus. Si cuentas con una visa americana vigente o has tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, puedes solicitar únicamente la eTA, que se tramita en línea en pocos minutos. De lo contrario, deberás tramitar una Visa de Visitante canadiense completa con anticipación.

Pasaporte: Debe tener una vigencia mayor a seis meses desde tu fecha de ingreso.

Vuelos y conectividad

Vuelos Directos: Ciudades como la Ciudad de México (AICM) y Cancún cuentan con vuelos directos hacia el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ) operados por aerolíneas como Air Canada y Aeroméxico. El tiempo de vuelo directo desde CDMX es de aproximadamente 4 horas y media.

Vuelos con Escala: Si viajas desde otras ciudades (como Monterrey o Guadalajara), puedes encontrar opciones haciendo escala en EE. UU. (Necesitarás visa estadounidense) o conectando en CDMX.

Cómo moverse entre las locaciones