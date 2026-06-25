Guía de viaje de “La asesina”: Locaciones reales y cómo visitarlas desde México

Las películas siguen siendo uno de los principales entretenimientos a nivel mundial. El séptimo arte lleva muchos años acaparando la atención de las grandes audiencias y el auge de las plataformas de streaming le ha dado un nuevo impulso.

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Las grandes producciones que plataformas como Netflix ofrece a sus usuarios no solo despiertan asombro y los convierte en fans de algunas de estas películas y series, sino que promueve otro tipo de experiencias. Son los viajes hacia las locaciones de filmación lo que en la actualidad está convirtiéndose en una tendencia turística.

¿Dónde se rodó “La asesina”?

Para abordar lo señalado solo basta con centrarse en alguna película ampliamente vista como lo es el caso de “La asesina”. Este filme fue estrenado en 2024 y se convirtió rápidamente en uno de los más vistos en México.

“La asesina” es un thriller de acción que fue dirigido por John Woo y protagonizado por Nathalie Emmanuel y Omar Sy. El filme se rodó principalmente en París, Francia, en donde locaciones icónicas de la ciudad se grabaron en la retina de quienes disfrutaron de la trama.

Ruta “La asesina”

Teniendo en cuenta que “La asesina” fue filmada en las calles parisinas, las consultas para visitar sus locaciones se han multiplicado. Al respecto, la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) se encargó de darle forma a una guía de viaje con la logística completa para viajar desde México:

Cómo visitar París desde México

Vuelos (Conectividad Aérea)



Vuelos directos: Aeroméxico y Air France operan vuelos diarios directos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto París-Charles de Gaulle (CDG). El tiempo de vuelo es de aproximadamente 11 horas.

Vuelos con escala: Si buscas opciones más económicas, puedes buscar rutas con escalas en EE. UU. (con Delta, United o American Airlines) o vía Canadá (Air Canada). Nota: Si haces escala en EE. UU. necesitas visa estadounidense vigente.

Requisitos de entrada e idioma



Pasaporte: Debe tener una vigencia mínima de 3 meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio europeo.

Visa: Los ciudadanos mexicanos no requieren visa para estancias de turismo menores a 90 días en el Espacio Schengen.

Permiso ETIAS: Este sistema de autorización de viaje obligatorio para los mexicanos que visitan Europa está programado para estar activo, por lo que debes tramitarlo en línea unos días antes de tu viaje.

Cómo llegar a las locaciones desde el aeropuerto CDG

