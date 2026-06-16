Cómo viajar desde México a los sets de “La calle del terror” en Ontario

Desde hace tiempo el mundo viene siendo testigo del turismo cinematográfico, una de las tipologías dentro del turismo que se caracteriza por practicarse en aquellos lugares donde se rodó una película o serie, según revela un informe difundido por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

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En esta modalidad, los turistas viajan a diversos destinos como resultado de haberlos visto en la pantalla, algo que se ha visto impulsado por el auge de las plataformas de streaming que permiten disfrutar de una gran cantidad de producciones en la comodidad del hogar. A su vez, es un fenómeno que ha multiplicado las series y películas que se crean cada año.

¿Dónde se rodó “La calle del terror”?

Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, en la plataforma Netflix el abanico de producciones para disfrutar es sumamente amplio y se va actualizando periódicamente. Una película que fue de las más elegidas en México es “La calle del terror”, una saga que está basada en las novelas de R.L. Stine.

El filme fue rodado en Ontario, Canadá, y sus locaciones principales se concentraron en las ciudades de Hamilton y Toronto. Así, el paisaje canadiense permitió transmitir una atmósfera sombría para contextualizar la popular película.

Ruta “La calle del terror”

Retomando la idea del turismo cinematográfico, la Inteligencia Artificial (Gemini) se encargó de analizar detalles de “La calle del terror” para darnos a conocer una guía de viaje. La propuesta es poder viajar a Canadá a los sets de filmación de la película de Netflix.

Requisitos de viaje (México a Canadá)



Autorización Electrónica de Viaje (eTA): Los ciudadanos mexicanos que viajan por aire a Canadá necesitan tramitar una eTA si cuentan con una visa americana vigente o si han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años. Si no cumples con esto, deberás tramitar una Visa de Visitante canadiense completa.

Pasaporte: Debe estar vigente durante toda tu estancia.

El Vuelo - De México a Ontario



La mejor opción es volar directamente al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ), que es el centro de conexión principal de la región.

Existen vuelos directos hacia Toronto desde la Ciudad de México (AICM) y Cancún a través de aerolíneas como Air Canada y Aeroméxico.

Si viajas desde otras ciudades mexicanas (como Guadalajara o Monterrey), harás una escala corta en CDMX o en alguna ciudad de Estados Unidos (en este último caso, requerirás obligatoriamente la visa americana o una visa de tránsito).

Cómo llegar a los sets de filmación en Ontario

Sets de Estudio en Toronto



Gran parte de los interiores de la escuela (salones de clases y pasillos ambientados en 1988) y escenarios controlados se construyeron en estudios cinematográficos dentro del área metropolitana de Toronto. Puedes hospedarte en el centro de la ciudad y aprovechar el transporte público (metro y tranvía de la TTC) para recorrer la zona urbana que sirvió de fondo para la película.

El Set Principal: Delta Secondary School (Hamilton)



El lugar más emblemático y real que puedes visitar es el edificio utilizado como la escuela de Shadyside. Se trata de la antigua Delta Secondary School, ubicada en la ciudad de Hamilton, elegida especialmente por su imponente arquitectura de estilo gótico e histórico que encaja perfectamente con el género de terror.

Cómo ir de Toronto a Hamilton