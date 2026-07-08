Guía de viaje: Cómo armar tu propia ruta de la serie “Bronca” por sus locaciones en California

Cada vez son más las personas que se embarcan en la maravillosa experiencia del turismo cinematográfico. Visitar los lugares en donde fueron filmadas nuestras películas y series favoritas le suma un extra inolvidable y nos inyecta dentro de las tramas.

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Ejemplos sobran en este sentido y es que solo basta con apreciar los lugares y paisajes que se muestran en pantalla, para saber en dónde quedan y decidirse a viajar. Ahora, con plataformas de streaming que nos multiplican las opciones de series y películas para ver, decidir nuestro próximo destino puede resultar un poco difícil.

¿Dónde se rodó “Bronca”?

Es en este marco que hoy ponemos de relieve la serie "Bronca" que puede verse a través de la plataforma Netflix. Esta producción nació de un guion de Lee Sung Jin y cuenta con dos temporadas y protagonistas de la talla de Steven Yeun, Ali Wong, Oscar Isaac y Carey Mulligan.

“Bronca” fue filmada casi en su totalidad en el estado de California (Estados Unidos). Las locaciones elegidas se ubican en la zona del sur y en su costa central. Estos lugares permitieron darle la atmósfera necesaria a la trama y, ahora, un motivo para quienes incursionan en el turismo cinematográfico.

Ruta de "Bronca"

Si eres una de las personas que se vio atrapada por “Bronca”, a continuación te damos a conocer una guía detallada para viajar desde México hacia los escenarios en donde se rodó la serie:

El cruce y la ruta inicial

La forma más eficiente de iniciar este viaje si vas en auto es cruzar por Tijuana (Garita de San Ysidro u Otay) hacia San Diego. Desde ahí, tomarás la mítica I-5 Norte o la Pacific Coast Highway (PCH) directo hacia el condado de Los Ángeles, donde se concentra la mayor parte del caos de la primera temporada.

Puntos Clave de la Temporada 1

El creador del show, Lee Sung Jin, se propuso plasmar el ambiente tan característico de los suburbios del sur de California, enfocando la trama principalmente en el Valle de San Fernando y Koreatown.

El complejo residencial de Danny Cho (Valle de San Fernando): Las tomas exteriores de la caótica y saturada unidad de departamentos donde vive Danny pertenecen a un condominio real del Valle. Este lugar encarna la cara más humilde, obrera y cotidiana de la región.

La residencia minimalista de Amy Lau (Valle Oeste): Como contraparte perfecta de la vivienda de Danny, el hogar de Amy es el vivo reflejo del lujo zen contemporáneo. Mientras que la fachada exterior corresponde a una residencia real en el Valle Oeste, las escenas de los interiores se filmaron en sets construidos dentro del Radford Studio Center, en Studio City.

La fortaleza brutalista de Jordan (Campus Brandeis-Bardin, Santa Susana): La monumental y extravagante propiedad de la magnate Jordan Forster es un sitio real conocido como la "House of the Book" (Casa del Libro). Se encuentra en las colinas de Simi Valley, dentro del campus Brandeis-Bardin, y fue proyectada en 1973 por el arquitecto Sidney Eisenshtat como una obra cumbre del movimiento brutalista.

El lote de los padres de Danny (Colinas de Malibú): El terreno con panorámica al océano que Danny adquiere para edificar el hogar de sus padres se localiza en el área montañosa de Malibú. Los incendios forestales de la vida real (específicamente el incendio Woolsey) modificaron el paisaje de la zona, otorgándole a la filmación ese entorno seco, rudo y desolado de los capítulos de cierre.

Puntos Clave de la Temporada 2