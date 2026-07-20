Ruta de viaje por Utah: Visita los escenarios de “La chica del perdón” desde México

Viajar y disfrutar de una película se encuentran entre las actividades más placenteras para muchas personas. Y ni imaginar si ambas pueden fusionarse de una manera que la experiencia se magnifique y quede atesorada como un bello recuerdo de vida.

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Eso es lo que propone el turismo cinematográfico que invita a los amantes de las películas y las series viajar hacia las los lugares en donde sus producciones favoritas fueron filmadas. Se trata de una tendencia que cada día suma más adherentes y que cuenta con un catálogo de opciones enorme y que no deja de actualizarse.

¿Dónde se rodó “La chica del perdón”?

Plataformas de streaming como Netflix son las que permiten disfrutar de series y películas a diario. Sus catálogos son muy variados y con actualizaciones periódicas que impiden aburrirse. En este marco, y teniendo en cuenta lo del turismo cinematográfico, hoy te proponemos conocer sobre el filme “La chica del perdón”.

Esta película es un drama que se estrenó en 2025 pero que llegó a Netflix en 2026 y rápidamente se ubicó entre las más vistas por los usuarios mexicanos. Más allá de su cruda, emotiva y atrapante trama, muchos espectadores se maravillaron con los paisajes vistos en pantalla y es que se trata de locaciones ubicadas en el estado de Utah, en Estados Unidos.

Ruta “La chica del perdón”

Las locaciones de “La chica del perdón” ayudan a sumarte la atmósfera que película precisa y también maravilla a quienes disfrutan de los bellos paisajes. Es por eso que, para quienes se imaginaron visitando estos lugares, la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) nos ayudó a crear una guía de viaje para llegar a estas locaciones partiendo de México:

El viaje desde México

Para iniciar este recorrido cinematográfico, la mejor opción es volar desde las principales ciudades de México (como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara) con destino al norte del continente.



Punto de llegada: Deberás volar directamente al Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. Hay conexiones directas o con escalas rápidas en ciudades fronterizas estadounidenses.

Transporte ideal: Una vez que aterrices, lo ideal es rentar un automóvil directamente en la terminal aérea para poder moverte con total libertad entre las ciudades y parques naturales del estado.

La Ruta de los Escenarios en Utah