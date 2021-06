Diego Luna hará su debut en el Universo DC con esta película.

Los éxitos continúan en la vida de Diego Luna, pues tiene uno de los proyectos más grandes de su carrera artística en puerta. Nos referimos a la película animada DC League of Super-Pets, producida por Dwayne Johnson mejor conocido como La Roca.

La película animada está centrada en Krypto, perro de Superman, quien ya está dando de qué hablar entre los amantes del séptimo arte. Al tierno cachorrito, se le unen otros caninos con capas y superpoderes.

Kevin Hart, John Krasinski, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne y hasta Keanu Reeves son otros artistas que prestarán sus voces a esta cinta que promete ser un éxito en taquilla.

El mexicano Diego Luna también está confirmado para prestar su voz a la producción, aunque no se tienen más detalles sobre su personaje.

La película está inspirada en los personajes de Jerry Siegel y Joe Shuster, famosos por su creación de Superman.

Jared Stern escribió y dirigió DC League of Super-Pets, que se estrenaría en pantalla grande, el próximo 20 de mayo de 2022.

Aunque aún no hay tráiler oficial, los fanáticos del Universo DC esperan ansiosos más detalles de esta cinta, misma que promete adentrarse a la vida secreta de tiernas mascotas.

Diego Luna continúa cosechando éxitos en la industria hollywoodense

Aunque múltiples mexicanos recuerdan a Diego Luna con películas como Y tú mamá también, Ámbar y Atlético San Pancho, el actor también tiene una vasta trayectoria en Hollywood.

Recientemente, el artista participó en el filme A Rainy Day in New York, estelarizado por Selena Gómez, Timothée Chalamet y Elle Fanning.

Además, Diego Luna marcó un antes y un después en su carrera, cuando se unió a Rogue One: una historia de Star Wars en 2016.

The Bad Batch, Blood Father, The Book of Life y otros famosos filmes forman parte de la trayectoria profesional del histrión mexicano.

DC League of Super-Pets llega a la vida de Diego Luna para sacar su lado más divertido y multifacético.

