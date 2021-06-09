Natalie Portman cumple 40 años y recordamos sus mejores personajes.

Natalie Portman cumple 40 años este 9 de junio y recordamos sus mejores personajes. La icónica actriz celebra cuatro décadas de vida y una exitosa carrera cinematográfica desde que debutó en el año 1994.

León

La histriona llegó al cine en la película francesa 'León' en la que dio vida a una huérfana que fue rescatada por un asesino serial. Este la lleva a su casa a cambio hacer el quehacer y le enseñe a leer.

A cualquier otro lugar

En esta cinta, la rubia interpreta a Adele August, una mujer que busca una vida mejor para ella y su hija Ann de 14 años (a quien busca hacerla actriz), así que se muda de un pueblo discreto, ni más ni menos que a Beverly Hills.

V de Venganza

En el largometraje Portman se adjudica el personaje de 'Evey', una joven proveniente de la clase trabajadora que es rescatada por un misterioso enmascarado que busca la libertad del pueblo a cualquier precio.

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Star Wars

Uno de los personajes más emblemáticos de Portman fue 'Padme Amidala', la mujer que llevó al joven Anakin Skywalker al Lado Oscuro. Con la participación en la saga, la actriz ganó fama mundial y un reconocimineto mucho mayor en el cine.

Thor

En el largometraje del Universo Cinematográfico de Marvel, la rubia histriona interpreta a 'Jane', la científica de la que está enamorado Thor, otro papel que también incrementó su popularidad en el globo terráqueo.

El cisne negro

En esta película, Natalie Portman da vida a 'Nina', una bailarina de Nueva York que se obsesiona por ser la mejor, al punto de autodestruirse por esa obsesiva idea de perfección en todo.

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