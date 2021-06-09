Cruella: Los datos que no conocías de la nueva película.

Durante muchos años, la historia de Cruella era completamente desconocida para los fanáticos; sin embargo, con el estreno de su propia película, ya hay mucha información, entre ella, destaca cómo fue su infancia, sus sueños y cómo llegó a hacer equipo con Gaspar y Horacio.

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Por ello, te contamos algunas curiosidades sobre la eterna villana, desde su nombre real hasta los acontecimientos que la convirtieron en un ser cruel y despiadado.

Nombre real de Cruella

Aunque en la última versión ha cambiado, su nombre de villana siempre ha sido Cruella de Vil. Este popular nombre es derivado de un juego de palabras con cruel y devil o demonio.

Aunque desde el estreno de esta nueva versión, se sabe que su nombre real es Estella Miller, ya que así es como se llama el personaje de Emma Stone.

Lo que realmente fuma Cruella

Cruella fuma a través de una boquilla y la sigue un persistente humo verde. Además, en el personaje se caracteriza por no parar de consumir tabaco, pero con el paso de los años esta característica fue desapareciendo. En la versión de Emma Stone, no aparece sosteniendo ni un solo cigarro, dejando este mal hábito de la versión de 1961.

La razón por la que Cruella es mala

Recordemos que antes de esta versión, su infancia había estado marcada por unos padres ausentes que no le dedicaban la atención suficiente. Esto de acuerdo con la serie 101 dálmatas, la pequeña Cruella deseaba tener un dálmata y lo pidió durante años sin conseguir nada. Al tiempo después, como regalo de Navidad, recibió una imagen de sus padres recortados en cartón y un dálmata de juguete. Sus padres habían decidido pasar las vacaciones sin ella.

Ahora sabemos que era una niña rebelde, aunque muy feliz junto a su madre, pero justo antes de su mudanza, ella muere al caer de un acantilado, por lo que termina robando con Horacio y Gaspar.

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Las actrices que han hecho el papel de Cruella

Hasta la fecha, cuatro actrices la han interpretado, comenzamos con Glenn Close, que le dio vida en la primera cinta de acción real, Más vivos que nunca. Posteriormente vinieron Victoria Smurfit en Érase una vez, Wendy Raquel Robinson en Los Descendientes y, la más recientemente, Emma Stone en Cruella.

