La guerra del opio

Para hablar de esta guerra primero tenemos que hablar de la droga que la inició, el opio, este se extrae de una planta llamada adormidera y que se cultiva para ser usada como alimento, anestesia o para propósitos rituales desde la era neolítica, todas las grandes culturas antiguas la conocieron.

Desde Babilonia donde se consumía para aumentar el placer del sexo hasta Grecia donde se cuenta que fue utilizada por el propio Alejandro Magno para que su ejército soportara mejor el dolor. Por todo esto llegó a ser llamada ‘la flor piadosa’ pero desde el año 150 D.C. ya se hablaba de los peligros de su adicción, como lo dijo el famoso médico Galeno de Pérgamo, quien nos advirtió que el opio debe utilizarse con cautela y que a veces es mejor soportar el dolor que estar atado a esta droga.

En el S. XVI la droga llegó hasta China a través de mercaderes, allí se empezó a consumir de manera inhalada haciéndola más potente y adictiva.

Para el S. XVIII un tercio de la población china ya era adicta a la droga, temiendo que esto sería la ruina de China, el emperador Yongzheng prohibió su venta y consumo en 1729, pero los extranjeros principalmente ingleses, continuaron exportándola de manera ilegal por el gran negocio que representaba ya que podían quintuplicar su inversión.

Para 1840 se decidieron tomar nuevas medidas y se trató de embargar los cargamentos ingleses de esta droga para su destrucción, al mismo tiempo que se le enviaba una carta dirimida a la Reina informándole de la prohibición de esta droga en China, sin embargo la carta nunca llegó hasta la Reina y los ingleses respondieron invadiendo Hong Kong, ahí se desató una guerra que duró hasta el año de 1925, casi cien años cuando los chinos se rindieron ante la superioridad de las tropas inglesas.

Esto obligó a China a firmar varios acuerdos que no eran equitativos, tratados como el de Nankín donde se les obligaba a pagar una indemnización a Inglaterra, abrir cinco puertos y a ceder a Hong Kong a la Reina Victoria, esta posición duró más de un siglo ya que hasta el año de 1997 fue colonia inglesa.

No sólo Inglaterra hizo este tipo de tratados con China, también Estados Unidos y Francia se aprovecharon de la situación para obtener beneficios injustos, y esto ocasionó que para 1856 se recrudeciera la guerra del opio, el pretexto fue que durante una inspección a un barco inglés los chinos lo habían destruido además de insultar a la bandera británica, la verdad es que buscaban renegociar sus antiguos tratados para obtener más beneficios que los demás países.

Mas tarde Francia también se unió a la guerra tomando como pretexto la muerte de un misionario francés ejecutado por un mandarín local, el resultado una vez más fue desastroso para China que en 1860 al aceptar la derrota se vio obligada a firmar más tratados desiguales que legalizaron el opio y le dieron varios beneficios a Inglaterra y otros países occidental.

¡Difícil de Creer!