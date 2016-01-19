Una mirada nos puede comunicar muchas cosas pero ¿también es capaz de matarnos?, algunas personas creen que sí, esto es el 'mal de ojo', una superstición difícil de creer.

El mal de ojo se refiere a una creencia popular arraigada en muchas culturas, según la cual una persona es capaz de causar daño o transmitirle mala suerte a otra con tan sólo mirarla, esta mirada la puede realizar algún tipo de hechicero con su supuesto ojo mágico, pero también una persona normal, común y corriente puede hacerlo sin la intención de causar algún mal y sin siquiera saberlo, es lo que dicen, simplemente por fijar demasiado su mirada sobre una persona o cosa y tener sentimientos de envidia.

Esta creencia del 'mal de ojo' existe en la mayoría de las culturas de la antigüedad e incluso en las principales religiones como la islámica, católica o judía.

Esta creencia puede sonar como una cosa irracional, que ya quedó en el pasado, sin embargo cuántos no hemos dicho alguna vez al admirar lo que tiene alguien que sentimos envidia, envidia de la buena, en cierta forma es como si aclaramos que nuestra envidia no pretende generarles mal de ojo



¡Difícil de Creer!