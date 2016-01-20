Entre las mujeres asesinas existe una tipología, una característica similar en ellas, la de las viudas negras, mujeres que matan a sus esposos por diversos motivos.

Una de ellas fue Velma Barfield la primer mujer en ser ejecutada por inyección letal, quien a lo largo de su vida mató a dos esposos, uno de sus novios, tres de sus empleadores y hasta a su propia madre, la mayoría de ellos envenenados con arsénico, el motivo de estos asesinatos fue conseguir dinero para comprar los tranquilizantes a los que era adicta, pero no todas las viudas negras asesinan por dinero, algunas lo hacen por amor.

Nannie Doss, apodada ‘La abuelita sonriente’ durante las décadas de los años 40 y 50 asesinó cuatro esposos porque buscaba a su pareja ideal.

De seguro estarás de acuerdo en que los asesinatos más viles son aquellos en los que la víctima es apenas un niño y esto es aún peor cuando el asesino es su propia madre.

En el S.XIX en Inglaterra era muy común que los pobres murieran de algo diagnosticado como fiebre gástrica y posiblemente por esto es que la justicia tardó veinte años en castigar a Mary Ann Cottonquien durante ese tiempo mató por medio de arsénico a los más de ocho hijos propio que llegó a tener, además de todos sus hijos adoptivos y sus esposos, no sin antes sacarles una póliza en caso de muerte.

En el año 2001 Andrea Yates una mujer sumamente religiosa de Texas, ahogó en una bañera a sus cinco hijos porque creía que había fallado al educarlos y que serían malignos cuando crecieran.

Un caso similar fue el de Deanna Laney quien mató a sus tres hijos porque pensaba que Dios se lo estaba pidiendo a través de numerosas señales.

Se cree que estas dos mujeres sufrieron de una fuerte depresión postparto, un desorden muy común que afecta a una de cada diez parturientas.

¡Difícil de Creer!