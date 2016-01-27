Prácticas sexuales raras

Desde la antigüedad las practicas sexuales se han desarrollado de forma extraña. En el Tíbet todas las mujeres se prostituían para aprender el arte del sexo antes del matrimonio, además el uso de instrumentos o juguetes, se remonta milenios atrás, en el S. XVIII y luego de la muerte de una 'madame' francesa famosa por sus aparatos sexuales de madera salieron a la luz innumerables pedidos de personas notables de la época.

En otras culturas la virginidad era enaltecida, por ejemplo, el voto de una virgen vestal romana duraba 30 años y si tenía relaciones sexuales antes de cumplir ese plazo era enterrada viva.

En la actualidad hay prácticas raras que se catalogan como parafilias. Dentro de las más extrañas está la abasiofilia o excitación ante parejas cojas, la anofelorastia produce placer al profanar objetos sagrados, también la asfixiofilia que es la estrangulación erótica, práctica por la cual hemos sabido de varios famosos que han muerto.

Otras costumbres sexuales de la actualidad son de lo mas extrañas, como en la Columbia Británica, en donde tienen la costumbre de copular con la esposa fallecida como una muestra de un duelo respetuoso, cuando esto sería calificado por otras sociedades como un acto monstruoso llamado necrofilia.

También el sexo ha estado rodeado de creencias extrañas y a pesar de ello muchas, siguen vigentes en la actualidad. Según Alberto Magno durante la menstruación las mujeres exhalan por los ojos un vapor nocivo que ocasionaba la muerte y en el S. XVII algunos médicos sostenían que a los promiscuos se les ponía la nariz roja, sufrían gota crónica y alopecia, así mismo y durante mucho tiempo los soldados romanos y búlgaros tenían que ser novatos en el sexo porque creían que su castidad los hacía inmunes a las balas.

Por otra parte hay innumerables mitos sexuales absurdos como la necesidad de que se den orgasmos en hombres y mujeres en cada acto sexual para que ésta pueda quedar embarazada, o que un hombre con un miembro grande tiene mayor potencia sexual, pero si hay algo rodeado de prejuicios sexuales esa es la virginidad, en el islamismo la virginidad esta asociada a la pureza y honor familiar, por lo que es obligatorio que en la noche de bodas los esposos muestren el derrame de sangre en las sabanas blancas, para comprobar la castidad de la novia.

En países como Malawi, Sudáfrica, Zimbabue y otros, el examen de la virginidad es una práctica común para proteger las raíces culturales.

De la mano de las prácticas sexuales están las sanciones, sanciones sexuales, 6 mil años atrás los egipcios fueron los primeros en castigar los delitos sexuales con la castración total, cuando un hombre era condenado por violación. Por su lado, las mujeres que cometían adulterio se les quitaba la nariz para arrancarles su atractivo.

¡Difícil de Creer!