¿Ciudad maldita por el Diablo?

La ciudad de Centralia en Pensilvania Estados Unidos, era una ciudad minera con pequeños yacimientos de carbón, que proyectaba un gran crecimiento para el futuro, esto, hasta que en 1962, ocurrió un incidente que lo cambió todo por completo, un incendio, que por más de 50 años aún no ha dejado de arder.

Existen varias versiones sobre cómo inicio aquel incendio, pero una de las más aceptadas es que en 1962 se contrató a 5 miembros del cuerpo voluntario de bomberos para limpiar un basurero que se encontraba en una mina abandonada, este ritual se hacía cada año antes de la conmemoración d runa festividad nacional, los bomberos le prendían fuego a la basura y no había más contratiempos, sin embargo este año fue distinto debido a que el basurero se había cambiado de lugar a una zona cercana a un hueco de alguna de las minas, así que los bomberos prendieron fuego a la basura y la dejaron un rato así, pero esta vez el fuego no se detuvo porque llegó hasta las minas encendiendo el carbón del subsuelo.

Otras fuentes dicen que el incendio ya había comenzado un día antes, cuando un camión tiró los desechos de otra mina en el basurero y esta comenzó a arder. Incluso hay quienes piensan que fue una estrategia del gobierno para desalojar al pueblo y entonces quedarse con las minas que podrían valer millones de dólares.

Después del incendio los habitantes del pueblo presentaron problemas de salud debido a los derivados del incendio que envenenaban el aire, debido a los riesgos que representaba este pueblo, el gobierno federal de los Estados Unidos gastó 42 millones de dólares para reubicar a todos los habitantes del puedo a otro lado, pero algunos habitantes se negaron a salir, actualmente de los 1400 habitantes que había en 1962 tan sólo quedan 12.

Los intentos por apagar el incendio han costado millones de dólares, pero no han surtido efecto y se cree que Centralia seguirá ardiendo por 250 años más.

Se calcula que la temperatura en el centro del incendio en Centralia podría superar los 450 grados celsius, pero este caso no es único como podría parecer, de hecho existen incendios en el subsuelo en varios lugares del planeta, tan sólo en Estados Unidos se especula que hay más de 100 incendios en 21 estados del país, y tan sólo en Indonesia podría haber unos 1300 incendios de este tipo, mientras que en China se calcula que los incendios consumen entre 10 y 200 millones de toneladas métricas de carbón anualmente, que es al rededor del 5 por ciento de su producción anual total.

A ciencia cierta no se sabe cuál es el impacto que estos incendios de carbón en el subsuelo tienen en el medio ambiente, pero científicos de Francia calculan que representan un 3 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono, uno de los gases al que se le atribuye el cambio climático.

¡Difícil de Creer!