Estados Unidos: una tierra de inmigrantes

Según un estudio realizado por la ONU la población mundial llegará en el año 2050 a unas 9 mil millones de personas, y en concreto en Estados Unidos se espera que el 25 por ciento de su población total sea latina o hispana, eso quiere decir que la cuarta parte de la población total de los Estados Unidos de América llevará nuestra sangre.

Estados Unidos es un país conformado por inmigrantes, todo se lo deben a personas de otros países que han llegado a poblar sus tierras y a enriquecerlas, lo difícil de creer es que para el año 2050 la suma de todas las minorías será casi equivalente a la cantidad de blancos estadounidenses.

La población asiática crecerá un 213 por ciento, alcanzando los 33 millones de personas, los hispanoamericanos aumentarán 188 por ciento creciendo a 102 millones y los afrodecsendientes o negros, aumentarán 77 por ciento llegando a 61 millones de personas, por su parte, la población blanca estadounidense crecerá sólo 7 por ciento, es decir, serán 210 millones.

El nuevo americano será mestizo con piel más oscura, cabello rizado, ojos ligeramente rasgados pero grandes y de colores claros, su boca se dibujará mas ancha, serán de complexión delgada y con una estatura promedio de 1.85 metros en hombres y 1.65 metros en mujeres.

Esta nueva realidad estará acompañada de cambios inimaginables.





¡Difícil de Creer!