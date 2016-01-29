Reír es bueno para la salud

¿Has reído hasta que te duelan los músculos del estómago, o hasta llorar?

Después de reír mucho puedes sentir una relajación parecida a la de ir al gimnasio una hora ¿te ha pasado?

Esto pasa porque es un relajante por excelencia y nos puede hacer olvidar hasta por 45 minutos alguna tensión física.

Reír es muy bueno para la salud por varias razones, por un lado reduce el estrés, nos da una sensación de energía y bienestar además de reforzar al sistema inmune generando anticuerpos que nos defienden de distintas enfermedades,

Cuando reímos la sangre fluye mejor, nuestros vasos sanguíneos se dilatan, y mejora la presión arterial al aumentar nuestro ritmo cardíaco.

Potencia el estado de alerta, estimula los órganos, aumenta los niveles de endorfinas, ejercita los músculos y reduce dolores ¿cómo ves?

Las carcajadas liberan al organismo de la energía negativa y ayudan a eliminar bloqueos emocionales, mentales, sexuales y físicos entre otros.

La llamada risoterapia es una gran opción para sentirnos mejor y liberar el estrés de la vida diaria. No esperes más y ríe a carcajadas.



¡Difícil de creer!