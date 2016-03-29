Flor de loto

En el budismo la flor de loto se ha utilizado como un símbolo de la iluminación, ella representa la pureza del cuerpo, el alma y la mente flotando por encima de las aguas turbias del deseo y el apego, también cuentan que estas flores crecían por donde quiera que caminara el Buda, uno de los más grandes iluminados.



Buda

El término de buda se refiere a cualquier persona que ha alcanzado la iluminación y ha experimentado el nirvana, y aunque han existido alrededor de 28 budas, el que es considerado como el supremo Buda de nuestra época es Sidarta Gautama ¿has escuchado hablar de él?



Nació alrededor del año 563 A.C. en el seno de una familia noble, llevaba la vida de un príncipe dentro de su palacio hasta que decidió salir de el y conoció la vejez, la enfermedad y la muerte, en ese momento Sidarta conoció la compasión y abandonó a su familia y su vida privilegiada para dedicarse completamente a la meditación, hasta que un día, por fin se sintió liberado de toda pasión y todo apego a este mundo, así alcanzó la iluminación.



Según las creencias metafísicas todos estos iluminados fueron en otras encarnaciones seres humanos ordinarios, seres que lograron cubrir su deuda karmica y cumplieron su plan divino de regresar a la Tierra para ayudar a la raza humana en su crecimiento espiritual.

Hay quienes dicen que el ser humano desperdicia su existencia buscando la espiritualidad, cuando en realidad somos seres espirituales, por lo que sólo debemos entender la vida como humanos ¿tú qué opinas?