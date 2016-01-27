Error médico que causó malformaciones en fetos

La medicina ha despuntado como nunca, permitiendo erradicar enfermedades que antes se consideraban una plaga para la humanidad, también se ha logrado elevar la esperanza de vida hasta ochenta años en promedio, pero en su parte obscura, en el lado b de la ciencia, ésta no está exenta de provocar graves secuelas físicas o emocionales, por los errores médicos. Errores que aún siendo humanos son difíciles de creer.

El mayor error médico por la prescripción indebida de un medicamento a mujeres embarazadas, y que causó severas malformaciones congénitas en fetos, fue la llamada talidomida.

Todo comenzó en 1953 en Suiza, cuando una farmacéutica creó esta sustancia, luego pasó la estafeta a una compañía alemana, para que continuara con los estudios que arrancaron en varios animales preñados, sin que en ese momento se dieran efectos secundarios.

Tiempo después, se supo que en dosis grandes las crías habían muerto, pero esta noticia llegó muy tarde, pues para entonces la sustancia ya estaba en boca de mujeres embarazadas, europeas, africanas, americanas y australianas, que buscaban prevenir nauseas, vómitos y ansiedad.

Como consecuencia, cerca de 15 mil niños nacieron con una falta de desarrollo total o parcial, de piernas y brazos, sin que los médicos entendieran el porqué de tal malformación masiva. Después de un análisis exhaustivo, se comprobó que los fetos padecían las secuelas de un medicamento que los propios médicos habían recetado.

Otro error de dimensiones alarmantes, fue el aval médico para el consumo de cigarrillos. Leer nota

¡Difícil de creer!