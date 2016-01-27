Error médico que incitaba al consumo de tabaco

Un error de dimensiones alarmantes fue el aval medico para el consumo de cigarrillos, al usar la medicina en la publicidad tabacalera, como los eslogans publicitarios de ‘cuida tu salud’ o ‘fuma Chesterfield, justo lo que el médico te mandó’, incluso algunos profesionales los recomendaban para ciertas dolencias ¿puedes creerlo?

Más tarde en los años cincuenta, resaltaron los efectos nocivos del tabaco para la presencia de cáncer pulmonar, pero ya se habían reportado miles de casos con esta asociación.

La atención de padecimientos cerebrales fue un terreno fértil para la presencia de graves errores médicos. Leer nota

¡Difícil de creer!