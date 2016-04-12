Sin duda el sexo y el amor son los grandes motores humanos, la fuente de nuestros sentimientos más profundos y la inspiración para gran parte de nuestras acciones, la atracción es poderosa sobretodo cuando es mutua, nos puede enlazar a otro ser humano que vemos tan irresistible que un acercamiento es inevitable, pero… ¿y si no podemos tener a esa persona?, dicen que la fruta prohibida es la más dulce.

Cuando alguien te atrae lo único que importa a veces es el siguiente encuentro con esa persona, ya que provoca euforia y felicidad, esa sensación puede ser tan perfecta que ¿quién se negaría tal lujo?, pero… ¿puede ser peligrosa?

En la mayor parte de la historia de Occidente se ha considerado a la atracción como desestabilizadora, los griegos la retrataron como un arma, un dardo que podría perforar la carne y poseer un alma provocando el caos entre los humanos y los dioses por igual.

Para Dante o Petrarca, el amor cortés era una especie de tortura divina, con hombres jóvenes suspirando a la vista de una doncella que los atontaba. La gran literatura de amor de Romeo y Julieta, Anna Karenina y Madame Bovary, advierte de los peligros de ser impulsado por el deseo.

Pero veamos el otro lado de la moneda, Wagner por ejemplo, pensaba que no estaba mal sentir atracción sexual, de hecho decía que no se debía luchar o temer al deseo erótico, sino todo lo contrario, inclusive si te atraía alguien más que no fuera tu pareja. Su idea fue tan exitosa que un montón de personas ahora suscriben que una pasión verdaderamente significativa debe ser aceptada alegremente sin resistencia ¿tú qué opinas?

Pensamos en la hermosa idea de que hay un alma gemela perfecta en algún lugar del mundo para nosotros, fomentamos los lazos de pareja en los seres humanos, pero ¿tendremos muchas medias naranjas?, ¿qué pasa si efectivamente te atrae una o varias personas inclusive si tienes pareja?

La visión de Wagner ayudó a desmantelar puntos de vista sobre la atracción, el deseo y el amor que se tenía desde hace miles de años por tradición.

En la actualidad las cosas están cambiando y existen muchos tipos de relaciones y parejas, hay quienes piensan que tener pareja y sentir atracción por alguien más está mal, que es un tipo de infidelidad mental, pero hay quienes lo piensan totalmente normal y hasta favorable para una relación, lo que es cierto, es que a veces la atracción es inevitable y depende de varios factores biológicos y culturales ¿qué piensas de eso?

¡Difícil de Creer!