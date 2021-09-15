Permiso SEGOB: DGRTC/0030/2021

Este 26 de septiembre llega a la pantalla de Azteca 7 nuestro estreno Platinum de "Ant-Man y la Avispa", y aquí te presentamos la dinámica para celebrarlo, así que presta mucha atención para que logres completar esta importante misión.

Durante la transmisión de "Ant-Man y la Avispa" aparecerán sobre la película unas avispas animadas, y deberás contarlas desde el comienzo hasta el final de este estreno Platinum, para que una vez que aparezca el código QR en la pantalla de Azteca 7, vayas a nuestro formulario para responder correctamente.

No te pierdas este domingo a las 9:30 p.m el Estreno Platinum 𝐀𝐧𝐭-𝐌𝐚𝐧 𝐲 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐢𝐬𝐩𝐚. Usa el ht #PonteAvispa, cuenta el número de avispas así como estas y escanéa el código Qr que saldrá en la peli para participar. https://t.co/FWxm80zaTs pic.twitter.com/w3x8QHjar2 — Azteca 7 (@AztecaSiete) September 25, 2021

Si eres uno de los tres hábiles afortunados que completen la misión satisfactoriamente, podrás ganar un Xbox Serie S, scooter Smart Balance Wheel, o una bocina, pero recuerda que debes cumplir con todos los pasos de manera correcta y por supuesto, mientras más rápido reacciones, más posibilidades tienes de ganar.

Consulta aquí los términos y condiciones de esta dinámica:

Permiso SEGOB: DGRTC/0030/2021

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán seguir las cuentas de Azteca 7 en Twitter, Facebook, e Instagram (@aztecasiete).

b) Los participantes deberán estar pendientes el 26 de septiembre 2021 a la transmisión del estreno Platinum de "Ant-Man y la Avispa" por Azteca 7.

c) El 26 de septiembre aparerán unas avispas animadas durante la transmisión del estreno Platinum de la película Ant-Man y la Avispa, los participantes deberán contar cuántas de estas avispas animadas aparecen durante la transmisión, y al aparecer el código QR en pantalla deberán escanearlo, para ir al formulario a llenar sus datos y responder correctamente.

d) Los primeros tres participantes en contestar correctamente, serán los posibles ganadores.

e) Solo contarán como participaciones aquellas que se reciban posteriormente a que el código QR aparezca en pantalla y que respondan de manera correcta cuántas avispas animadas aparecieron durante la transmisión de Ant-Man y la Avispa.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del lunes 27 de septiembre, TV Azteca Digital elegirá a tres ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Los elegidos como posibles ganadores deberán de responder en un lapso no mayor a 1 hora a partir de que reciben el mensaje de contacto de Azteca 7. Una vez completado el proceso, y a más tardar el 30 de septiembre, los ganadores serán serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

Primer lugar: Un Xbox Serie S.

Segundo lugar: Un scooter Smart Balance Wheel.

Tercer lugar: Una bocina Bose, modelo Soundlink, Revolve Speaker Lux 120 V.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad no mayor a 3 meses, creada el mes en el que se celebra la dinámica, sin uso o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VII. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VIII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

IX. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

X. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

XI. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

