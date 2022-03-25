La razón de por qué todos querían a Denis Villeneuve como mejor director.

Si aún no te suena conocido el nombre de Denis Villeneuve, comenzaremos por contarte quién es. Es un director y guionista canadiense con una corta pero impecable trayectoria dentro de Hollywood.

Este director inspirado por Steven Spielberg comenzó desde temprana edad en su carrera como director con cortos y largometrajes. Después de unos años llenos de éxitos, decidió parar por una década. Posteriormente, decidió volver, ¡y vaya que regresó encarrerado! pues sus proyectos como director han sido un gran acierto.

Aquí te contamos (recordamos) qué películas ha dirigido. Comenzamos con Sicario: Tierra de Nadie, Blade Runner, Prisioneros, El Hombre Duplicado, La Llegada y finalmente: Duna. Y es aquí donde haremos énfasis, ya que ha sido su última obra y que ha recibido más nominaciones al Oscar.

El Poder del Perro, Duna y Amor Sin Barreras, las películas con más nominaciones al Oscar 2022.

Duna, estrenada en octubre de 2021 es una película basada en una obra literaria de 1965, tras años y varios intentos fallidos por diferentes directores para producirla, fue que en 2018 Denis y su equipo de producción comenzó el rodaje.

Pero, ¿por qué nuestra molestia? Pues todo el revuelo e inconformidad es debido a su ausencia en la categoría de Mejor Director cuando la película tiene nada más y nada menos que 10 nominaciones, las cuales son: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora, Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

Después de que las nominaciones se dieran a conocer, los desacuerdos comenzaron a aparecer. Una de las opiniones más controversiales fue la de el actor Josh Brolin, pues publicó un video felicitando a todos los nominados y explotando segundos después por no comprender cómo un director como Villeneuve podría no estar en la categoría como Mejor Director después del éxito que Duna había tenido.

¡Recuerda que aquí podrás ver la transmisión de los Oscar este sábado 27 de marzo a las 5:00 PM por Azteca 7!

