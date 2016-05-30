Se estrena Tini: El Gran Cambio de Violetta este viernes y hay nuevo material

A días del estreno de Tini: El Gran Cambio de Violetta, Disney lanzó una serie de materiales para que tengas detalle de lo que será la película.

Lo primero que debes saber es que hay un Triángulo Amoroso...

Pero ¿de qué va la historia?

Eso no es todo, Violetta tiene una transformación.

Lo que debes saber sobre la música de Tini: El Gran Cambio de Violetta.

Con información de Disney.