Llega el adelanto de la nueva serie original de Disney Junior: NIVIS ¡Amigos de otro mundo! Conoce a esta singular familia y sigue sus divertidas aventuras por KIDSIETE.
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Conoce a los Nivis: Blink, Nika, Baldo y Nox, una familia del planeta Nivilux que llega a la tierra por accidente cuando su nave se estrella en la ventana de casa de Amadeo, Felipe e Isabella. En donde veremos cómo dos familias que provienen de mundos muy distintos, pueden aprender una de la otra para formar un hogar muy especial.