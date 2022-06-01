Disney lanza teaser del live action de Pinocchio. (VIDEO)

Volvemos a los clásicos con esta noticia confirmada de que Disney lanza un teaser del live action de Pinocchio.

La compañía ha decidido hace poco tiempo transformar las historias con las que crecieron muchas generaciones en live action con nombres grandes de Hollywood. Desde el vamos hay que decir que aparenta ser una muy buena idea y que al público seguramente le gustará.

¿Qué muestra el teaser del live action de Pinocchio?

Esta realización de Robert Zemeckis, el mismo director de Forrest Gump como la saga de Volver Al Futuro, nos muestra a Tom Hanks encabezando el elenco interpretando a Gepetto como a Joseph Gordon-Levitt teniendo un rol importante dentro del reparto.

Ahora bien, en el adelanto se ve a Gepetto terminando de construir a la famosa marioneta de madera y pidiéndole a la estrella el deseo para que este muñeco se convierta en un niño de verdad. Luego de esto se ven varias escenas intercaladas de Pepe Grillo y las aventuras que se van a ver a lo largo de la película.

Y para el final nos sorprendemos con la aparición de la Hada Azul que hace realidad el deseo del carpintero. Y esto es todo por ahora. No se ha dicho cuando se lanzará el film pero para septiembre, fecha coincidente con el Disney + Day, podemos esperar más novedades de esta película que considerando los nombres que tiene no pasará desapercibida.

