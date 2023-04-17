Dragon Ball Super: ¿cuándo, dónde y cómo verla? ¡Entérate!

¡Las sorpresas en Azteca 7 no paran! Si eres un saiyajin de hueso colorado esta noticia te hará el año completo, pues el canal correcto tiene para ti la transmisión de Dragon Ball Super, prepárate para que todos juntos podamos hacer una genki-dama y recibir esta nueva historia de nuestros guerreros favoritos.

Este anime llegó en 2015 con su primera emisión en Japón, producida por Toei Animation y contando con 131 episodios, cuenta la historia de Bills, quien pertenece a una raza que se denomina como los dioses de la destrucción, entidades que tienen como propósito destruír la vida para mantener el equilibro dentro del universo.

Después de tener una premonición, Bills emprende la búsqueda de un dios llamado el dios súper saiyajin, a quien consideran el único personaje que será un digno oponente para vencerlo, Bills pone sus ojos sobre Goku, quien fue capaz de derrotar a Freezer, y cuando lo encuentra intentará por todos los medios enfrentarse a él.

Tiempo después, Shen-Long revelará la forma en la que puede encontrar a ese tal dios super saiyajin, pues se dice que éste se revela cuando cinco saiyajines de corazón puro iluminan a otro, creado así a partir de un ritual, y lo que se revelará a partir de eso será bastante sorprendente.

¿Cuándo se estrena Dragon Ball Super en Azteca 7?

Esta entrega de Akira Toriyama llegará a Azteca 7 junto con muchas otras sorpresas, pues todo apunta a que mayo será el mes en el que varios títulos comenzarán a transmitirse a través de la pantalla del canal correcto.

Dragon Ball Super se estrenará en Azteca 7 el primero de mayo, compartiendo fecha con la transmisión de Malcolm el de en medio.

¿A qué hora pasa Dragon Ball Super en Azteca 7?

Esta historia sobre los saiyajines más queridos y poderosos llegará al canal correcto el 1 de mayo a las 6:30 p.m., así que ten bien apuntada la fecha y no te pierdas de Dragon Ball Super por Azteca 7.