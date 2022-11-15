Dragon Ball Z: Esto es lo que no sabías de los androides 17 y 18.

Hablar de este envío implica mencionar a una de las producciones de anime más importantes de la historia. A pesar de su enorme popularidad hay cosas que algunos fans desconocen, como pasa con cualquier serie en realidad, y ante este caso hay que hablar de lo que no se sabía de los androides 17 y 18 de Dragon Ball Z.

En esta oportunidad el tercer gran enemigo viene de una vieja amenaza que todos pensamos que había sido exterminada por Goku: la Patrulla Roja (RR). El Dr. Maki Gero fabricó unas máquinas con el simple objetivo de matar al saiyajin criado en la tierra y después sembrar el mal en el mundo. En un futuro alternativo lo lograron, pero un viajero del tiempo logró alertar a los Guerreros Z y estos pudieron revertir la situación. Y aquí es donde aparece lo que antes era desconocido.

¿Qué es lo que no se sabía de los androides 17 y 18 de Dragon Ball Z?

Los mismos juegan para el equipo del bien. Llegaron a ser tan peligrosos que ni siquiera Vegeta, Piccolo y Gohan pudieron con ellos en el futuro catastrófico de Trunks: evidencia de lo mucho que pueden cambiar dos realidades con solo mover una piedra.

Se considera que los androides 17 y 18 son un simple número que identifica y sigue una secuencia de sus creaciones. Recordemos que hay androides desde el 8 hasta el 20. Algunos fueron exitosos y otros un completo fracaso; unos son totalmente robóticos y están los que son una combinación de partes biológicas mejoras.

Los 17 y 18 son hermanos gemelos que sufrieron un accidente y el Dr. Gero los encontró, los salvó y experimentó con ellos en un laboratorio. Por lo tanto, ambos tienen sus nombres de origen, solo que después de las modificaciones que sufrieron continuaron sus vidas con los nombres que adquirieron por parte de la Patrulla Roja.

