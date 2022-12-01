Dragon Ball Z: ¿La espada de Trunks del futuro tiene un poder oculto?

Innumerables debates y comentarios se han hecho alrededor de esta producción. Desde sus trama como sus personajes y episodios que han generado mucha tela para cortar. Dicho esto, es momento de destacar si la espada de Trunks del futuro en Dragon Ball Z tiene un poder oculto.

Hay que comenzar diciendo que el viajero del tiempo usa la espada para despedazar a Freezer y al rey Cold, su padre. Sin embargo, este artefacto pierde cualquier tipo de relevancia en el momento en el que el hijo de Vegeta supera los poderes de un Super Saiyajin ordinario. Ahora bueno, ya en su segunda aparición sucede una situación por la que muchos se confunden.

¿La espada de Trunks del futuro tiene un poder oculto?

Ahora bueno, para comenzar a develar este misterio hay que decir que no tiene poder oculto. Lo que ocurre durante un determinado momento es todo crédito del viajero del tiempo que ejecuta una técnica parecida a la Genkidama y el poder producto de las energías que recoge lo guarda en su espada y por lo tanto, esta toma un azul brillante.

También hay que complementar que la espada como tal no tiene nada de especial aparte de ser un objeto filoso que si se aplica con fuerza puede cortar cualquier cosa.

En definitiva, este personaje que es el encargado de introducir las líneas temporales en la obra de Akira Toriyama que, hasta antes de su aparición, era una simple historia por saber quien era el guerrero más fuerte. Es decir, si irrupción tiene una importancia considerable debido a que marca en un cierto modo un antes y un después como también aporta mucho a la línea narrativa como a las conexiones que podían haber con otros personajes.

