Dragon Ball Z: Así luce la fusión de los androides 17 y 18 que nadie vio.

Ha pasado tiempo desde que tuvimos noticias sobre los nuevos episodios de Dragon Ball Super y aunque uno de los rumores apuntaba que sería a finales de este año cuando podríamos disfrutarlos, lo cierto es que no existen noticias oficiales de que Toei Animation se encuentre trabajando en nuevos capítulos. Sólo nos queda esperar a que en algún punto de 2023 se confirme la continuación de la saga.

Mientras eso ocurre, repasemos una de las incógnitas que nos dejó el señor Bills y que sigue rondando nuestra cabeza, porque no paramos de imaginar cómo se vería la fusión entre los androides 17 y 18.

Pero antes, un poco de contexto.

Como recordarás, dentro de uno de los episodios de la saga del 'Torneo del Poder', el señor Bills y el Supremo Kaiosama en una de sus conversaciones lanzan al aire la propuesta de una fusión entre los androides para obtener una mayor ventaja sobre sus oponentes, e incluso se menciona que podría recibir el nombre de “Androide 35”.

Bienvenidos los spoilers.

Ante este posible spoiler, los fanáticos no han perdido la oportunidad de debatir en redes sociales el aspecto que tomaría dicha transformación y esto es lo que se ha encontrado al respecto.

¿Cómo luciría el Androide 35?

Phil VzQ, un diseñador de Philadelphia, a través de su cuenta de Twitter compartió lo que sería la apariencia del Androide 35, en caso de que llegue a concretarse en un episodio futuro. Aunque se trata de un fanart, la publicación llamó la atención, por lo que es fácil encontrarse con interpretaciones semejantes a ésta en la red social.

O qué tal la imagen que encontró este usuario en el buscador, a simple vista se pueden identificar los rasgos característicos de los androides 17 y 18.

Yo, today I learned there’s a hypothetical Android 17/18 Fusion called Android 35 and I think it’s a fantastic idea. pic.twitter.com/xb6R55DlJ9 — TobiasMasonPark (@jamajesticgoose) October 21, 2022

Por el momento, la confirmación de una fusión oficial pinta distante, pero quizá es buen momento para maratonear la serie.