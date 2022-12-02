Dragon Ball Z: ¿Lo sabías? Así es la desafiante fusión de Bulma y Milk.

La producción japonesa Dragon Ball Z no deja de hablar y resiste muy bien al paso del tiempo y siempre da motivos como para hablar de ella. En esta oportunidad hay que hablar de la desafiante fusión de Bulma y Milk.

La obra de Akira Toriyama en su momento fue furor, entre otros motivos, el furor por la técnica de la fusión fue apoteósico en los años 90, con la irrupción de la fusión de Goku y Vegeta en la saga de Buu o el nacimiento de Gotenks.

¿Cómo es la desafiante fusión de Bulma y Milk?

Hay una fusión que se publicó en la Shonen Jump de los años 90. La realidad es que el diseño es muy intimidante y tiene una mirada bastante desafiante. Hay que destacar el utensilio de cocina que lleva en el brazo izquierdo, un arma definitiva digna de Milk que seguramente dejaría KO a Mutenroshi y sus perversiones.

La fusión ha generado desde ya un cierto grado de polémica en las redes sociales, algo muy entendible si consideramos que las circunstancias relacionados con Dragon Ball Z no pasan desapercibidos para fanáticos y fanáticas de esta serie que por más que no tengan capítulos nuevos que disfrutar, la realidad es que permanentemente demuestran lealtad a este producto que marcó un antes y un después en sus vidas como también sigue siendo algo importante a la fecha.

Por si el dia de hoy se despertaron preguntandose "¿Como seria una fusion entre Bulma y Milk?" 🤔#anime pic.twitter.com/2ZBOnowX9E — Ｒｙｕ Ｈｏｓｈｉ (@Ryu_Hoshi_) April 13, 2019

Comenta esto con tus amistades como grupos que existan sobre esta serie a ver que piensan otras personas y tener mejores perspectivas de la situación que es innovadora como también que otras situaciones o momentos innovadores se pueden sacar de esta producción que resiste a las mil maravillas y al paso del tiempo y sigue cautivando a pesar de la enorme desventaja de estar lejos de volver a emitirse en un momento cercano.

