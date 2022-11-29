Dragon Ball Z: La transformación que Goku solo ha hecho una vez y no sabías.

La producción japonesa sigue despertando un interés inaúdito como impactante. Ahora bien, nos convoca hablar de la transformación que Goku solo ha hecho una vez en Dragon Ball Z y no lo sabías.

A lo largo de sus muchos episodios se ha visto a Kakaroto atravesar distintas facetas como Saiyajin y recurrir a sus diferentes versiones en repetidas ocasiones que lo han ayudado a superar muchas peleas, desde el Super Saiyajin y hasta el Ultra Instinto. Dicho esto, pasemos a explicar la situación.

¿Cómo es la transformación que Goku solo ha hecho una vez y no sabías?

El Super Saiyajin Dai-san Dankai, o como algunos le llaman, de Tercer Grado. Se trata del estado más avanzado del Super Saiyajin Fase 1 y con ella la piel del usuario puede ser ligeramente rojiza debido al aumento de la circulación de la sangre y los músculos aumentan el tamaño hasta el punto máximo, a medida que la transformación continúa, el cabello es incluso más largo y afilado que en la etapa anterior.

A partir de esto el guerrero se vuelve sumamente poderoso y fuerte casi al mismo nivel del Super Saiyajin 3, es por eso que vimos a Trunks del Futuro utilizándola, incluso al mismo Cell quien recurrió a ella cuando peleó en contra de Gohan Super Saiyajin 2. Sin embargo, el incremento tan extremo de la masa muscular termina por hacer más lento al usuario, razón por la que Goku nunca utilizaría esta transformación en sus combates.

Vale decir que es justo decir que no tenías por qué estar al tanto de este hecho, más si tenemos en cuenta que son muchos los episodios que forman parte de esta serie y son muchas las discusiones y debates sobre sus personajes y el destino y acción de cada uno de ellos. Y por supuesto, esto se sustenta a partir de la gran popularidad y auge que tuvo esta realización que cuenta con miles de fans alrededor del mundo que expresan una gran devoción por esta producción.

